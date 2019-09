Kitzscher lädt zum Sportabzeichentreff

Kitzscher

Am Sonntag kann in Kitzscher das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden. Dazu lädt der TSV Kitzscher ein. Alle Teilnehmer treffen sich 10 Uhr im Stadion der Stadt. Nach einer gemeinsamen Erwärmung werden die Gruppendie einzelnen Disziplinen des Sportabzeichensdurchführen. Es sind die vier Grunddisziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, für die es Punkte gibt.

Voraussetzung ist die allgemeine Schwimmfähigkeit

In jedem Bereich, kündigt Wolfgang Niemann vom Sportverein an, würden alternative Disziplinen angeboten. Voraussetzung zum Erwerb des Abzeichens ist die allgemeine Schwimmfähigkeit. Neu ist in Kitzscher die Möglichkeit des Erwerbs des Sportabzeichens für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre. Der Vorstand des Vereins freut sich, wenn auch Nichtmitglieder des TSV Kitzscher am Sportabzeichentreff teilnehmen.

Neuer Sportgarten soll übergeben werden.

Zugleich soll am Sonntag auch der neu errichtete Sportgarten übergeben werden. Der Verein hatte sich im Förderprogramm Leader-Regionalbudget mit einem Fitnessgarten um Fördermittel beworben. Dahinter verbergen sich eine internationalen Normen entsprechende Diskus-Trainingsanlage und ein Kugelstoßring sowie ein Turm mit Sport- und Fitnessgeräten.

Von André Neumann