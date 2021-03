Kitzscher lässt Fußballrasen für über 50 000 Euro sanieren

Kitzscher

Während im Profifußball munter weiter gekickt wird und den Verantwortlichen nichts zu aufwendig und zu teuer erscheint, um die Maschinerie am Laufen zu halten, sitzen die Amateure in der Corona-Pandemie weiterhin sprichwörtlich auf der Bank. Die Sportplätze und Stadien bleiben verwaist.

Sollte diese Konstellation überhaupt etwas Gutes haben, dann vielleicht das: Die Kommunen, denen die Plätze meist gehören, haben Zeit, sie zu sanieren. Die Stadt Kitzscher will das jetzt für den Fußballplatz in ihrem Johannes-Oberscheven-Sportpark angehen.

Der gilt in der Szene als eine der besseren Locations für den Spielbetrieb in der Kreisliga A, in der der FSV Kitzscher aktuell auf dem Platz 3 verharrt. Seit dem 18. Oktober 2020, dem sechsten und bisher letzten Spieltag der aktuellen Saison, die wegen der Pandemie auf Eis liegt.

Kitzscher startet den großen Wurf fürs Stadion

Der Rasen freilich war schon damals nicht mehr der beste, er wurde in den zurückliegenden heißen und trockenen Sommern lichter, ruppiger, der Boden härter. Der städtische Bauhof, heißt es aus der Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage, habe getan, was in seinen Möglichkeiten stand: „Rasen einsanden und neu einsäen“.

Bewässern habe man das Stadion schon lange nicht mehr können, weil es verboten sei, der gleich neben dem Sportpark entlang fließenden Eula Wasser zu entnehmen. Jetzt will die Stadt die Sache in einem großen Wurf in den Griff bekommen. Für rund 54 000 Euro soll der Rasen saniert werden und eine automatische Bewässerungsanlage bekommen.

Das Stadion in Kitzscher gilt als gute Adresse im Kreisliga-Fußball. Jetzt soll der Platz für mehr als 50 000 Euro aufgemotzt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Schon im Herbst 2019 hatte die Stadt Fördermöglichkeiten für diesen umfassenden Eingriff ins Stadion sondiert. Jetzt erst ist es gelungen, eine 80-prozentige Förderung aus dem Leader-Programm für den ländlichen Raum zu bekommen. Der Stadtrat bewilligte auf seiner jüngsten Sitzung die Vergabe zweier Aufträge.

Trinkwasseranschluss wird zum Stadion gelegt

Die zur BayWa-Gruppe gehörende Firma Eurogreen aus Rosenheim soll für knapp 40 000 Euro den Rasen sanieren und eine automatische Bewässerungsanlage einbauen. Das Unternehmen Elektro-Lehmann aus Bad Lausick bekommt für gut 14 000 Euro den Auftrag für den erforderlichen Tiefbau und die Elektroinstallationen.

Die Stadt hat vor, einen Trinkwasseranschluss ins Stadion legen zu lassen, der die Beregnungsanlage speist. Verteilt über die Rasenfläche im Stadion sollen 13 eingelassene Beregner künftig Wasser in drei vollen und zehn Teilkreisen über den neuen Rasen verteilen. Regnet es vom Himmel, wird die automatische Bewässerung durch einen Regenabschalter unterbrochen. Das Wasser soll durch einen separaten Zähler fließen, so dass dafür keine Abwassergebühr fällig werde, so die Stadtverwaltung.

Torsten Uhlig (Freie Wähler) fragte im Stadtrat trotzdem nach den Folgekosten. Die hat die Verwaltung entweder noch nicht kalkuliert oder der Bürgermeister hatte keine Zahl parat. Jedenfalls antwortete Maik Schramm (Freie Wähler) lediglich: „Wir werden das deckeln.“ Und fügte hinzu: „Wir müssen entscheiden: Wollen wir den Rasen jedes Mal sterben lassen und erneuern, oder wollen wir bewässern?“

„In dieser Spielklasse schon Luxus“

Das Stadion, auch das sagte Schramm im Stadtrat, sei nicht den Fußballern des FSV Kitzscher vorbehalten. Es diene genauso anderen Vereinen und dem Schulsport und könne auch von Freizeitsportlern genutzt werden.

Der Johannes-Oberscheven Sportpark Kitzscher steht Vereinen, Schulen und Freizeitsportlern offen. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit der gewählten Form der Beregnung wird Kitzscher mit seinem Sportpark in der Fußball-Kreisliga auch infrastrukturell wieder weit vorn liegen. „Das ist in dieser Spielklasse kein Standard, das ist schon Luxus“. Das sagt Kai Ludwig, der Vereinsvorsitzende des SV Groitzsch, der bis vor kurzem auch Vizepräsident im Regionalfachverband war. Groitzsch, der aktuelle Tabellenerste der Kreisliga A, verfüge auch erst seit zwei Jahren über eine Beregnungsanlage. Angesichts der trockenen Sommer mache es Sinn, bei Sportplatzsanierungen Beregnungsanlagen einzubauen, ist Ludwig überzeugt.

Die Sanierung des Rasens im Johannes-Oberscheven-Sportpark in Kitzscher soll in der ersten Aprilwoche beginnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Läuft alles gut, könnte sie bis Ende Juni abgeschlossen sein. Im September, heißt es weiter, könnte dann auf dem neuen Rasen erstmals wieder ein Fußballspiel ausgetragen werden. Wenn im Amateur-Fußball der Ball dann wieder rollen darf.

Von André Neumann