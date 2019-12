Vor einem Jahr sah es düster um die Zukunft des Kitzscheraner Weihnachtslaufes aus. Jetzt haben die Organisatoren des TSV in der Feuerwehr neue Partner gefunden. Dort heißt es am 26. Dezember 10 Uhr wieder: Der Speck muss weg!

Kitzscher läuft doch wieder gegen den Winterspeck an

