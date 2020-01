Kitzscher legt Grundstein für neue Kita

Kitzscher

Die Mauern stehen schon: Dem bislang milden Herbst und Winter mit gutem Bauwetter ist es zu danken, dass die Grundsteinlegung für die neue Kindertagesstätte in Kitzscher deutlich verspätet stattfand. Am Donnerstagnachmittag wurde eine glänzende zylindrische Metallkassette in einer Ecke des neuen Gebäudes im Boden versenkt.

Von dem sind im Erdgeschoss schon das künftige Eingangsportal, der große Sportraum und die ersten Gruppenräume zu erkennen. Könne so weiter gebaut werden wie bisher, das sagte Udo Günther, der Chef der Baufirma GTS aus Frohburg, dann dürfte das Gemäuer des Erdgeschosses schon Ende der nächsten Woche fertig werden.

Grundsteinlegung für die neue Kindertagesstätte in Kitzscher. Quelle: André Neumann

Kinder singen von fleißigen Handwerkern

Vor dem offiziellen Akt der Grundsteinlegung brachten die großen Kinder der benachbarten Kindertagesstätte „Wirbelwind“, Bauleuten, Planern, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern ein Ständchen. „Stein auf Stein, die Kita wird bald fertig sein“, sangen sie von fleißigen Handwerkern.

Ein besonders großer Tag wurde es für Havanna und Vynn. Den beiden drückte Bürgermeister Maik Schramm die „Zeitkapsel“ mit der aktuellen LVZ und dem Kitzscheraner Amtsblatt in die Hand, damit sie sie in das vorbereitete Loch versenken konnten. Vorarbeiter Andreas Grams verschloss das danach fein säuberlich mit Mörtel.

Neue Kita soll im November fertig werden

Für die neue integrative Kindertagesstätte gibt Kitzscher reichlich zwei Millionen Euro aus. Ein Teil davon sind Fördermittel. Im November soll die Einrichtung fertig werden, sagte der Bürgermeister. Klar sei schon jetzt, dass die neue Einrichtung mit dem gerade erschlossenen Wohngebiet Kitzscher Nordwest ausgelastet werde.

Für die neue Kindertagesstätte in Kitzscher wurde jetzt der Grundstein gelegt. Quelle: André Neumann

Angesichts des nächsten geplanten Wohngebietes in der Leipziger Straße bekräftigte Schramm seine kürzlich beim Neujahrsempfang gemachte Ankündigung für den Bau eines weiteren Kindergartens. Der neue Bau soll demnach unmittelbar neben der jetzigen Baustelle entstehen und als Mehrgenerationshaus auch einen Veranstaltungsraum für ältere Menschen bekommen.

Von André Neumann