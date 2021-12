Kitzscher

Die Stadt Kitzscher macht eine Grünfläche von reichlich einem Hektar zwischen dem Wohngebiet Kitzscher Nord-West und der Siedlung Neudorf zu Bauland. Der Stadtrat beschloss dafür auf seiner jüngsten Sitzung eine sogenannte Ergänzungssatzung. Einwände von Bürgern, die rund um das Areal wohnen und die Planung ablehnen, wurden als unbegründet zurückgewiesen.

Bevor das Wohngebiet in den vergangenen fünf Jahren mit massiver Bebauung komplettiert wurde, war das Neudorf noch viel weiter von der Stadtgrenze entfernt. Es hatte den Charakter einer eigenständigen Siedlung. So wie das Wohngebiet wuchs, schmolz der Abstand auf jetzt noch rund 70 Meter an der breitesten Stelle.

Die Stadt spricht daher von einer Lückenbebauung, die auf dem bislang unbebaubaren Außenbereich ermöglicht werden soll. Weil die Grundstücke auf dem Areal alle in Privatbesitz sind, hatte die Stadt die Fläche nicht schon früher mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes für das Wohngebiet einbezogen.

Planerin: Behörden stimmen zu

Der Wunsch nach Bebauung und der Antrag auf Umwidmung zu Bauland kamen unter anderem aus der Familie des Bürgermeisters, weswegen Maik Schramm (Freie Wähler) und dessen Sohn, der Mitglied des Stadtrates ist, bei allen Beschlüssen in dieser Angelegenheit wegen Befangenheit nicht mit abstimmten. Politisch spielte diese Situation im Stadtrat keine Rolle. Alle Beschlüsse auf dem Weg zum Baurecht wurden nahezu einstimmig gefasst.

Auch jetzt gab es nur eine Gegenstimme. Zuvor hatte eine von der Stadt beauftragte Planerin die Stellungnahmen der sogenannten Träger öffentlicher Belange erläutert, die der Rat vor der Beschlussfassung abwägen musste. Nach Darstellung der Planerin hätten alle Beteiligten, von der Landesdirektion über andere Landesbehörden, mehrere Ämter des Landratsamtes bis zu den Wasser- und Abwasserzweckverbänden dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt.

So sieht das künftige Baufeld aus Richtung der Siedlung Neudorf aus. Quelle: André Neumann

Sie hätten lediglich Hinweise gegeben, die in die Planungen eingeflossen seien und die von der Stadt sowie den künftigen Bauherren beachtet werden müssen. So werde unter anderem die Entwässerung nicht über die offenbar schon ausgereizte Kläranlage des Neudorfes realisiert, sondern über einen Schacht im Wohngebiet. Dazu müssen alle Grundstückseigentümer des neuen Baufeldes eine Leitung am Rand ihrer Grundstücke akzeptieren.

Private Einwände werden komplett verworfen

Mit Spannung erwarteten vor allem einige Gäste, die sich im Verfahren selbst auch ablehnend geäußert hatten, wie die Stadt und der Rat mit ihren Stellungnahmen umgehen würden. Wie viele privat geäußerte Ablehnungen es genau gab, teilte die Verwaltung nicht mit. Mitarbeiter André Fröbel sprach von „mehreren privatrechtlichen Anmerkungen und Einwänden“.

Deren Inhalte wurden sinngemäß vorgetragen und ausnahmslos verworfen. So führe die Planung nicht zu einer unverhältnismäßig großen Bebauung. Das Neudorf werde in seiner Siedlungsstruktur nicht zerstört, da es zur Stadt gehöre und kein Ortsteil sei.

Fröbel ging auch auf den von einigen Einspruchserhebern geäußerten Vorwurf der angeblichen Gefälligkeitsplanung für die Tochter des Bürgermeisters ein. Das sei geprüft worden und werde nicht gesehen. Die Planung betreffe mehrere Grundstücke, und es gehe nicht nur um eine Person, begründete der Verwaltungsmitarbeiter.

Linken-Abgeordnete spricht von Beleidigung

Auch weitere Bedenken unter anderem wegen angenommenen Wertverlustes, Zersiedelung und des Zustandes der Erschließungsstraße wurden zurückgewiesen. Der Stadtrat folgte ohne Diskussion der Empfehlung der Verwaltung und beschloss die Abwägungen und die Satzung. Zuvor wandte sich Bärbel Frommelt (Linke) gegen den Vorwurf der Gefälligkeitsplanung. „Das beleidigt uns als Stadtrat und als Fraktion“, sagte sie.

Im Stadtrat von Kitzscher bilden Linke und Freie Wähler, zu denen auch der Bürgermeister gehört, eine gemeinsame Fraktion. Aus der kam – von einem Abgeordneten der Freien Wähler – auch die einzige Gegenstimme. Einige Anwohner, die die Lückenbebauung ablehnen, zeigten sich in einer ersten Reaktion enttäuscht vom Umgang mit ihren Argumenten. Sie deuteten an, über weitere Schritte gegen das Baurecht nachdenken zu wollen.

Von André Neumann