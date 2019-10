Kitzscher peilt das nächste Wohngebiet an

Kitzscher

Die Stadt Kitzscher setzt für die kommenden Jahre weiter aktiv auf Zuzug. Das Wohngebiet Kitzscher-Nordwest ist noch nicht einmal voll, da peilt die Stadt schon das nächste an. Der Stadtrat beschloss jetzt den Kauf von reichlich sechs Hektar Land.

Die Fläche – derzeit Ackerland – befindet sich im Westen der Stadt Oberhalb des an der Leipziger Straße gelegenen Wreesman-Sonderpostenmarktes. Laut Stadtratsbeschluss will die Stadt den Eigentümer zunächst sechs Euro je Quadratmeter für die gesamte Fläche zahlen. Sobald die Grundstücke an Bauherren verkauft werden, sollen die Verkäufer des Landes weitere neun Euro je Quadratmeter Bauland erhalten.

Stadt Kitzscher zahlt nur sechs Euro für den Quadratmeter

Ex-Bürgermeister und Stadtratsmitglied Hartmut Harbich ( CDU) traute dem ungewöhnlichen Modell offenbar noch nicht ganz. Er wollte sicher gehen, dass das Eigentum an den Flächen schon nach Zahlung der sechs Euro an die Stadt übergehe. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) versicherte, dass das im Notarvertrag genau so vereinbart werde.

Auf diese Weise müsse die Stadt nur sechs Euro für den Quadratmeter über den Haushalt finanzieren. Der zusätzliche Kaufpreis werde nach dem Verkauf eines Baugrundstückes unmittelbar an die bisherigen Eigentümer des Landes überwiesen.

Harbich machte auf ein weiteres aus seiner Sicht bestehendes Problem aufmerksam: Die Stadt habe vorläufig keinen Zugang zu den Grundstücken, die sie jetzt erwerben will. Tatsächlich grenzen die beiden Flurstücke innerhalb der Ortslage nicht an eine öffentliche Straße. Zwischen der Leipziger Straße, von der die Zuwegung geschaffen werden müsste, und dem zukünftigen Bauland befinden sich kleinere Grundstücke, die Dritten gehören.

Stadt will mit Eigentümern der Nachbargrundstücke sprechen

Auch hier gab sich Schramm zuversichtlich. Er sei mit den Eigentümern dieser kleinen Flächen im Gespräch und habe Zusagen über Kauf oder Tausch. Vereinbaren wolle er das aber erst, wenn der Ankauf der großen Flächen unter Dach und Fach ist. Wenn das in den kommenden Wochen soweit ist, wolle sich die Stadt noch in diesem Jahr die restlichen Flächen sichern.

Bis zum Beginn der Erschließung des Wohngebietes werden nach Schramms Schätzungen zwei bis zweieinhalb Jahre vergehen. „Wir müssen einen Flächennutzungsplan und einen Bebauungsplan aufstellen“, begründete er.

In zwei bis drei Jahren gibt es ein neues Wohngebiet in Kitzscher

Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass im Wohngebiet Nordwest kein einziges Grundstück mehr frei sei. Mit der Option eines neuen Baugebietes müssten Bauwillige aber nicht grundsätzlich abgewiesen werden. „Wenn ich sagen kann, in zwei bis drei Jahren haben wir ein neues Wohngebiet, sind die Leute vielleicht bereit zu warten“, erläuterte Schramm seine Hoffnung, die er an den Grundstückskauf knüpft.

Im Wohngebiet Kitzscher-Nordwest wird emsig gebaut. Grundstücke sind hier nicht mehr zu haben. Quelle: Jens Paul Taubert

Zugleich werde die Stadt sich bei dem neuen Baugebiet „nicht so unter Druck setzen lassen“, wie in Nordwest, kündigte Schramm an. „Wir lernen aus Erfahrungen und werden es besser machen“, sagte der Bürgermeister, ohne konkrete Erklärungen zu geben.

Die vier von der Stadt entwickelten Bauabschnitte in Kitzscher-Nordwest sind deutlich schneller erschlossen worden, als es ursprünglich geplant war. Zeitweilig kam es zu Gedränge, weil Straßenbauer und Hausbauer sich gegenseitig behinderten. Unter anderem wegen des schnellen Zuzugs von Familien wurde der Bau einer neuen Kindertagesstätte notwendig. Der Baubeginn soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Von André Neumann