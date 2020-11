Kitzscher/Elstertrebnitz

Die nächsten Kindereinrichtungen der Region müssen eine Corona-Zwangspause einlegen. Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt des Landkreises per Allgemeinverfügung Quarantäne für die Grundschule und den Hort in Kitzscher sowie für den Krippenbereich der Elstertrebnitzer Kindertagesstätte „Knirpsenland“ angeordnet. Die „häusliche Absonderung“, wie es im Dokument heißt, gilt jeweils bis zum 7. Dezember. Was – neben möglichen tatsächlichen Erkrankungsmerkmalen – für allem für die berufstätigen Eltern aufgrund der erforderlichen Betreuung zu Hause mit Schwierigkeiten verbunden sein dürfte.

Einige Positivtests an Grundschule Kitzscher

Laut Landratsamt ist an den beiden Einrichtungen in Kitzscher bei mehreren Personen mittels Sars-CoV-2-Abstrich ein positives Testergebnis festgestellt worden. Von der Erkrankungshäufung habe das Gesundheitsamt am Mittwoch erfahren. Aufgrund der Kontakte in alle Klassen und damit auch den Hort musste die Schließung angewiesen werden, wird informiert. Es sei dringend erforderlich, die Infektionsketten so lange wie möglich zu unterbrechen.

Mehr als 160 Betroffene in Quarantäne

In der Grundschule sind alle acht Klassen – je zwei von der 2. bis zur 4. – von der Entscheidung betroffen. Dabei handelt es sich um 145 Mädchen und Jungen; die zum Teil auch den Hort besuchen. Zudem gilt die Quarantäne für die 18 Lehrkräfte sowie für die Erzieher des Hortes und weitere Mitarbeiter der zwei Einrichtungen.

Kleinkind in Elstertrebnitz infiziert

In Elstertrebnitz hat das Gesundheitsamt die Steppkes der Frosch- und der Kükengruppe als Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt. „Ein Kleinkind ist positiv getestet worden, zeigt aber glücklicherweise so gut wie keine Symptome“, sagt Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Vorsichtshalber müssen die anderen Jüngsten vorerst daheim bleiben.

Krippe dicht – Kindergarten mit leichter Einschränkung

Da auch vier Erzieherinnen ihren Dienst nicht verrichten dürfen, kann die Betreuung der Jüngsten nicht abgesichert werden, so Zühlke weiter. Deshalb ist der Krippenbereich bis zum 7. Dezember geschlossen. Auswirkungen gibt es auch für den Kindergarten: Die Öffnungszeit wird auf 7 bis 15 Uhr verkürzt (sonst 6 bis 16.30 Uhr). „Das ist eine ganz besch... Situation, für die Eltern, aber auch für die Gemeinde“, sagt der Bürgermeister. „Wir bemühen uns, einen Notfallplan zu bauen, und hoffen, dass der Kindergarten offenbleiben kann.“

Von Olaf Krenz