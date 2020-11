Kitzscher verliert: Nachfahre von Schloss-Thierbach-Besitzern bekommt das Land

Kitzscher

Die Stadt Kitzscher verliert im drei Jahre währenden Rechtsstreit gegen die Bodenverwertungs- und -verwaltungs Gesellschaft (BVVG). In dem Streit vor dem Verwaltungsgericht Leipzig ging es um ein ehemals volkseigenes Grundstück direkt am Stadtrand. Die BVVG will das an einen Dritten verkaufen, die Stadt möchte es für eigene Zwecke haben.

Die BVVG ist ein Unternehmen des Bundes, welches den Auftrag hat, in den ostdeutschen Bundesländern die ehemals volkseigenen Land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu vermarkten. Bei dem Feld zwischen der Leipziger Straße und dem Plattenbauviertel an der Braußwiger Straße mit der Feuerwehr an einer Ecke handelt es sich um eine solche Fläche.

Für Kitzscher ist das Areal interessant für die Stadtentwicklung. Liegt es doch direkt zwischen dem jetzigen westlichen Stadtrand und einem neuen Wohngebiet, welches in den kommenden Jahren an der Leipziger Straße entstehen soll.

Kitzscher erließ Satzung zu spät

Deswegen wollte sich die Stadtverwaltung das Grundstück über ein Vorkaufsrecht sichern. Das ist grundsätzlich möglich bei derart entwicklungsrelevanten Flächen. Der Weg dazu ist eine Satzung, in der der Anspruch der Stadt festgeschrieben ist. Eine solche Satzung hat die Stadt für dieses Grundstück erlassen, als mit den Überlegungen für das neue Wohngebiet begonnen wurde, sagt Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler).

Doch da war es zu spät, wie das Verwaltungsgericht Leipzig der Stadt Kitzscher jetzt in seinem Urteil bescheinigt hat. Laut Gerichtssprecherin Susanne Eichhorn-Gast habe die Stadt Ende Juli 2017 die Satzung über das Vorkaufsrecht erlassen. Die BVVG habe ihren Vertrag mit dem Käufer aber schon am 29. März abgeschlossen.

Weil die Satzung nicht rückwirkend anwendbar sei, habe zu dem Zeitpunkt also kein Vorkaufsrecht bestanden. Die Stadt Kitzscher verliert den Streit also aus rein formalen Gründen.

Guts-Nachfahre soll Grundstück zum Vorzugspreis bekommen

Interessant ist, an wen die BVVG das Grundstück veräußert. Beim Käufer handelt es sich mutmaßlich um einen Nachfahren der einstigen Besitzer von Schloss Thierbach und der dazugehörigen Güter. In der öffentlichen Verhandlung wurde der Name eines Herren von Auenmüller genannt. Der soll die Grundstücke zu einem Vorzugspreis bekommen.

Den grundsätzlichen Sachverhalt bestätigt Constanze Fiedler von der BVVG der LVZ auf Anfrage. „Die Veräußerung der Fläche in Kitzscher erfolgte auf der Grundlage des Ausgleichsleistungsgesetzes und der Flächenerwerbsverordnung“, erklärt die Stabsstellenleiterin.

Nach diesen Vorschriften können Alteigentümer, die nach dem Zweiten Weltkrieg entschädigungslos enteignet worden waren, heute Flächen in der Größenordnung eines festgestellten Anspruches „preislich begünstigt von der BVVG erwerben“, wie Fiedler sagt. „Dies trifft in diesem Fall in Kitzscher zu.“

Schramm : BVVG hätte nicht verkaufen dürfen

Schramm ärgert sich über das Urteil, für ihn geht es in der Sache um kommunale Selbstverwaltung und Stadtentwicklung im Interesse der Bürger. „Das Einzelinteressen über dem stehen, dafür habe ich kein Verständnis.“ Zudem bleibt Schramm dabei, dass die BVVG die Grundstücke nicht hätte verkaufen dürfen.

Bürgermeister Maik Schramm ärgert sich über das Urteil. Quelle: André Neumann

Das Areal, begründet er, sei seit 16 Jahren im Flächennutzungsplan als städtische Entwicklungsfläche ausgewiesen. „Das“, sagt Schramm, „hätte die BVVG mit einem Blick ins Internet wissen können.“

Die Stadtverwaltung will jetzt in Ruhe und auch mit dem Stadtrat über die nächsten Schritte sprechen. Ob man das Urteil anfechten werde, müsse noch entschieden werden, so Schramm. Das Vorkaufsrecht habe sich allerdings als „zahnloser Tiger“ herausgestellt. Um an das Grundstück heranzukommen, seien auch andere Möglichkeiten denkbar. Die Stadt sei bereit, der BVVG den marktüblichen Preis zu bezahlen. Eventuell könne auch mit dem künftigen Eigentümer verhandelt werden, sagt der Bürgermeister.

Von André Neumann