Kitzscher wächst: „Wir haben die Kehrtwende geschafft“

Mehrere große Bauvorhaben in Kitzscher werden nicht pünktlich fertig. Darüber, über einen umgedrehten Trend und weitere Vorhaben spricht Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) im Interview mit der LVZ.

Wie sehr setzt die Corona-Pandemie Ihrer Stadt zu?

Es gibt Einschränkungen in allen Bereichen. Was normal war, existiert nicht mehr, es gibt kein gesellschaftliches öffentliches Leben mehr. Da Vereinsleben ist auf Null, das Vereinshaus darf nicht genutzt werden. Auch gewohnte Abläufe sind nicht mehr vorhanden. Das Rathaus muss geschlossen sein, unsere Bürgerinnen und Bürger können nur noch mit Anmeldung ihre Anliegen bearbeiten lassen. Und im digitalen Bereich zeigt die Pandemie uns unsere Grenzen auf.

Spürt die Stadt finanzielle Auswirkungen?

Noch sind keine größeren Steuerausfälle festzustellen, allerdings steht die Abrechnung für 2020 noch aus. Insbesondere bei den Gewerbesteuern rechnen wir mit deutlichen Mindereinnahmen. Stundungsanträge für Steuervorauszahlungen häufen sich.

„Alle Grundstücke sind verkauft“

Schauen wir auf 2020 zurück, wo ist Ihre Stadt vorangekommen?

Wir haben die Kehrtwende geschafft. Wir konnten den Bevölkerungsrückgang, den wir bis 2019 hatten, umkehren. Wir wachsen.

Tatsächlich?

Ja, und das ist ein Ergebnis des Eigenheimbaugebietes Kitzscher Nordwest. Alle Grundstücke sind verkauft und ich rechne damit, dass Ende des Jahres alle bebaut sein werden.

Warum ziehen Menschen nach Kitzscher?

Das sind Menschen, die im ländlichen Raum mit guter Infrastruktur leben wollen. Wir haben den Autobahnanschluss, ein gutes Busnetz, wir haben eine Grund- und eine Oberschule und eröffnen bald eine neue Kindertagesstätte. Sie können bei uns nichts von Gucci kaufen, aber Sie haben ländliches Wohnen mit Grundversorgung. Lassen Sie mich beim Blick zurück auch noch Folgendes sagen: Bei uns ziehen Verwaltung und Stadtrat alle gemeinsam an einem Strang für die Entwicklung der Stadt nach vorn. Dafür bedanke ich mich.

Die Kita ist eine von mehreren großen Baustellen in Kitzscher. Warum wird keine zur vorgesehenen Zeit fertig?

So schlimm ist das gar nicht. Die Oberschule sollte mit der energetischen Sanierung im November fertig sein. Sie war zu 95 Prozent fertig. Die Fenster sind alle drin, der Innenausbau ist fast erledigt. Es geht nur noch um die restliche Außenfassade. Das kann im Winter nicht gemacht werden. Die energetische Sanierung wird im März/April beendet. Das ist für ein Zwei-Jahres-Vorhaben gerade noch vertretbar.

„Notbetreuung nicht in zwei Häusern“

An der Schule gibt es noch mehr Baustellen.

Die Sanitäranlagen in der Turnhalle und die Mensa werden im Januar fertig, beides einen Monat später als geplant. Das ist zu verschmerzen und hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Es ist schwierig, im Regelbetrieb eine Schule zu sanieren. Das haben wir ganz gut hingekriegt.

Die Kita sollte schon am Jahresanfang fertig werden.

Die neue Kita ist unser kleines Juwel. Die Eröffnung wird in der ersten Februarwoche sein, auch einen Monat später. Das schon eingestellte Personal räumt ein und reinigt. Ob wir dann dort schon Kinder aufnehmen, dafür warten wir die Entscheidung zur Öffnung von Kindereinrichtungen ab. Wir werden nicht in zwei Häusern Notbetreuung anbieten, dafür nutzen wir die Kita Wirbelwind.

Bleibt der Marktplatz, der Ende vorigen Jahres fertig werden sollte.

Der befestigte Teil, also die vergrößerte Marktfläche, ist fertig. jetzt müssen noch die Grünflächen hergerichtet werden. Es gab Lieferschwierigkeiten unter anderem für speziell angefertigte Sitzelemente, und im Dezember ist die Bepflanzung nicht gut möglich. Ich sehe nicht, dass das total schief gegangen wäre.

„Wir bereichern das Zentrum“

Wann spazieren die Kitzscheraner über ihren neuen Markt?

Im April, spätestens Mai, das ist witterungsabhängig. Wir bereichern das Zentrum unter anderem mit 70 Sitzplätzen, das macht die Stadtmitte attraktiver.

Die Baustellen lasten Ihre Verwaltung vermutlich ziemlich aus. Gibt es trotzdem Gedanken und Pläne, die darüber hinaus gehen?

Was schon feststeht: Wir werden in der Oberschule zwei Fachkabinette für Physik und Chemie bauen. Das nimmt ein Jahr in Anspruch und ist Teil des Beginns der Innensanierung. In diesem Frühjahr beginnen wir mit dem Straßenbau in Trages, in Thierbach wird der grundhafte Ausbau der Kreisstraße beginnen. In der Grundschule geht die Innensanierung weiter. Wir planen einen Anbau an die Feuerwehr in Trages und haben langfristig immer noch den Bau einer Mehrzweckhalle auf der Agenda.

Und Sie wollen ein weiteres Wohngebiet erschließen?

Das ist das nächste Großprojekt. Ende des Jahres wollen wir mit der Erschließung an der Leipziger Straße beginnen.

„Natürlich trete ich wieder an“

Wie sieht Kitzscher Ende 2021 aus?

Das Baugebiet Nordwest ist abgeschlossen, die neue Kita ist belebt, es ist Leben auf dem Markt, und die Pandemie ist überstanden.

Danach folgt ein Jahr mit Bürgermeisterwahl. Werden Sie wieder antreten?

Ja, natürlich. Ich habe noch viele Pläne für die Stadt Kitzscher. Wir haben gut angefangen und wollen das auch weiterführen. Meine Ziel für Kitzscher habe ich noch nicht erreicht.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2021?

Dass die Pandemie besiegt wird, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren und vor allem gesund bleiben.

Zur Person Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm ist 55 Jahre alt, verheiratet und wohnt im Ortsteil Trages. Er wurde 2008 erstmals ins Amt gewählt, bestreitet aktuell seine zweite Legislaturperiode. Er ist Mitglied der Wählervereinigung Freie Wähler Kitzscher.

