Kitzscher weiht neues Stadtzentrum ein

Kitzscher

In Kitzscher wird am Donnerstag der neu gestaltete Marktplatz eingeweiht. Das Stadtzentrum, in dem bis Anfang 2020 der gepflasterte Markt an einen überwiegend mit Birken bewachsenen Park grenzte, ist innerhalb eines reichlichen Jahres umgestaltet worden.

Ruhezone, Wasserspiel und Pergola

Den Park gibt es in der früheren Form nicht mehr. Der befestigte Teil des Marktplatzes wurde in Richtung Westen erweitert. Daran schließt sich eine Ruhezone mit umlaufenden Bänken an, die ein Wasserspiel umgeben und teilweise von einer Pergola überdacht sind. Das Ganze wird von üppig bepflanzten Beeten eingerahmt.

Einweihung am 15. Juli

Obwohl der Platz auf einer Seite noch eingezäunt ist, nutzen ihn etliche Einwohner schon. Am 15. Juli will die Stadtverwaltung das neue Ortszentrum am frühen Nachmittag einweihen.

Lesen Sie auch

Von an