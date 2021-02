Kitzscher will ab Jahresende Wohngebiet an der Leipziger Straße erschließen

Kitzscher

Kitzscher will sich weiter als Wohnstadt im ländlichen Raum entwickeln. Der Stadtrat billigte auf seiner jüngsten Sitzung den Entwurf für den Bebauungsplan für das nächste Eigenheimbaugebiet, welches die Stadt erneut selbst planen und erschließen will. Am Westrand der Stadt sollen zwischen der Leipziger Straße und einem nach Nordosten in Richtung Thierbach führenden Feldweg, der auch Hundeweg genannt wird, 100 Baugrundstücke geschaffen werden.

Von 2016 bis 2019 hatte die Stadt vier noch offene Bauabschnitte im Baugebiet Kitzscher Nordwest erschlossen. Das Gebiet ist komplett verkauft und dürfte in diesem Jahr voll werden. Seitens der Stadt steht nur der Neubau der Zufahrt von der Trageser Straße noch aus. Der soll in diesem Jahr erfolgen.

Das rund sechs Hektar große Baugebiet soll voraussichtlich in drei Bauabschnitten von Süden her erschlossen werden. „Wir wollen immer gut dreißig Grundstücke pro Jahr anbieten“, schaute Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) voraus. Bauwillige müssen sich allerdings noch gedulden, bis die Stadt die bebaubaren Grundstücke verkauft. Der Bürgermeister rechnet damit, dass die Erschließungsarbeiten frühestens Ende des Jahres beginnen und dann je nach Wetterlage mindestes bis ins Frühjahr 2022 dauern werden.

Plan wird öffentlich ausgelegt

„Das kommt auf das Wetter an“, so Schramm. „Wenn wir im Winter bauen können, geht es schneller, sonst dauert es länger.“ Bis es so weit ist, muss ohnehin erst das Bebauungsplan-Verfahren zu Ende gebracht werden. Voraussichtlich ab nächster Woche werde der Plan öffentlich ausgelegt, kündigte Schramm an. Dann haben die Öffentlichkeit, Behörden, Verbände und Vereine Gelegenheit, sich dazu zu äußern und Einwände vorzubringen.

Blick auf das geplante Baugebiet von Norden aus. Quelle: André Neumann

Erst danach kann der Bebauungsplan im Stadtrat endgültig beschlossen werden. Erst, wenn die Satzung dazu beschlossen und genehmigt ist, kann die Stadt die Erschließung ausschreiben und Aufträge vergeben. Zuvor, sagt der Bürgermeister, sei auch noch keine Aussage zum Preis für das Bauland möglich. Im Baugebiet Kitzscher Nordwest, welches komplett verkauft ist und bebaut wird, waren 2016 die ersten Grundstücke noch für unter 60 Euro je Quadratmeter verkauft worden. Zuletzt stieg der Preis dort auf 87 Euro je Quadratmeter.

Spielplatz und Grünfläche vorgesehen

Die 100 Grundstücke im neuen Baugebiet werden zwischen 550 und 800 Quadratmeter groß sein. An der östlichen Grenze zur Leipziger Straße ist eine Reihenhausbebauung vorgesehen, die optisch eine Verbindung zu den Wohnblöcke auf der anderen Straßenseite schaffen soll. In der Mitte des Wohngebietes sind ein Spielplatz und eine Grünfläche vorgesehen.

Im Wohngebiet Nordwest war auf einen Spielplatz verzichtet worden, weil, wie Schramm im Stadtrat sagte, die Bewohner des ersten Bauabschnittes, die schon länger dort wohnten, sich dagegen ausgesprochen hätten. Am Südrand des Baugebietes wird neben dem Sonderpostenmarkt ein Regenrückhaltebecken errichtet.

Das Baugebiet soll laut B-Plan als sogenanntes allgemeines Wohngebiet deklariert werden. Damit bestehe laut Bürgermeister Schramm auch die Möglichkeit, nicht störende Gewerbe wie einen Bäcker oder eine Näherei oder ähnliches anzusiedeln.

Von André Neumann