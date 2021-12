Kitzscher will eine Woche nach Bürgermeisterwahl feiern

Kitzscher

Zweimal ist das größte Volksfest der Stadt Kitzscher wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das letzte fand im Jahr 2019 statt. Jetzt nimmt die Stadt erneut Anlauf darauf. Dass im kommenden Jahr wieder gefeiert werden soll, darauf hatte sich der Stadtrat schon im Juli generell festgelegt.

Damals war zugleich über das Budget für das Fest entschieden worden. Jetzt steht auch ein Datum im Raum. Das Park- und Teichfest soll am 18. Juni 2022 gefeiert werden, wie üblich an einem Tag. Der Bürgermeister wird schon jetzt ermächtigt, dafür die erforderlichen Verträge abzuschließen.

Sollte die Situation im kommenden Jahr ein Volksfest zulassen, könnte das in Kitzscher auch zu einer Art Nach-Wahl-Party. Jedenfalls dann, wenn nach dem ersten Wahlgang das Stadtoberhaupt für die nächsten sieben Jahre feststeht. Die Bürgermeisterwahl findet nämlich am Wochenende zuvor, am 12. Juni statt. Amtsinhaber Maik Schramm (Freie Wähler) hat schon zu erkennen gegeben, dass er wieder antreten will. Ein möglicher Gegenkandidat ist bislang noch nicht bekannt.

