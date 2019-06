Kitzscher

Echte Udo Lindenberg-Fans tun fast alles, um ihr Idol mit nach Hause zu nehmen. Und sei es nur in Form eines 1,35 Meter hohen Pokals mit dem Antlitz des Kult-Sängers. Die ganz spezielle Trophäe steht seit Mai in Kitzscher, gegenwärtig im Haus von Eva und Janos Nagy. Allerdings nicht ständig. Das gute Stück wandert allmonatlich. Aus gutem Grund. Dass Udo jetzt in Kitzscheraner Häusern steht, ist schließlich das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung.

Kitzscheraner unterwegs von Kiel nach Helsinki

Den Pokal gewannen Eva und Janos Nagy mit ihren Kitzscheraner Freunden Mike und Ramona Richter sowie Holger und Katja Heil beim Futsalturnier der Udo-Fans auf dem Rockliner-Kreuzfahrtschiff. Dort waren sie Mitte Mai an Bord mit Udo Lindenberg. „Wir sind von Kiel über Helsinki und Stockholm und wieder zurück geschippert”, erzählten die „Udonauten“. An den Tagen auf See gab es ein Futsal-Turnier. Gespielt wurde um die erste Auflage des „Rockliner-Cups“".

Udo Lindenberg auf dem Deck des Kreuzfahrtschiffs “Mein Schiff“. Quelle: dpa

Kitzscheraner als „Sächsische Udonauten“ unterwegs

Bei Futsal handelt es sich um Hallenfußball. Eine Besonderheit: Es sind immer drei Männer und eine Frau auf dem Feld. Insgesamt 32 Teams aus ganz Deutschland nahmen auf dem Kreuzfahrtschiff daran teil. Die Kitzscheraner Spieler traten unter dem Namen „Sächsische Udonauten“ an. Sie mussten gleich im Eröffnungsspiel ran und überstanden die Vorrunde, ohne auch nur ein einziges Gegentor zu kassieren.

Kitzscheraner erleben Udo in Leipzig

Durch die K.O.-Runde ging es für die Sachsen ebenfalls ohne Probleme, sie zogen berechtigt ins Finale ein. Dort wurde es nicht ganz so einfach, es ging in die Verlängerung, und dort siegten die „Udonauten“ mit 4:1 über das Team der Rockliner Piraten und wurden von 400 Zuschauern gefeiert. Neben dem Pokal gab es auch einen Preis, der die Herzen eines jeden Lindenberg-Fans höher schlagen lässt: „Wir haben auch noch Backstage-Karten für Udos Konzert in Leipzig nach Pfingsten gewonnen”, verraten die überglücklichen Gewinner. Am Dienstag erleben sie ihr Idol in der Arena.

Udo auf dem Sideboard in Kitzscher

Ansonsten dann im heimischen Wohnzimmer, wo er etwa bei Familie Nagy zentral platziert wird – auf dem Sideboard neben dem Fernseher.

Von Frank Schmiedel/Nikos Natsidis