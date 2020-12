Kitzschers Ex-Bürgermeister Harbich verlässt die politische Bühne

Kitzscher

Es ist 30 Jahre und etwas mehr als ein halbes her, seit Hartmut Harbich in die Kommunalpolitik seiner Heimatstadt Kitzscher eintrat. Am 1. Juni 1990 übernahm er das Amt des Bürgermeisters, welches er 18 Jahre lang ausübte. Jetzt gibt das CDU-Mitglied, nun 66 Jahre alt, sein Stadtratsmandat auf.

„Der Körper sagt, es sollte mal Schluss sein“, begründet Harbich den Schritt, mit dem er auch der Empfehlung seines Arztes folgt. In absehbarer Zeit sei ein größerer Eingriff erforderlich, mehr wolle er dazu öffentlich nicht sagen.

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) verabschiedet seinen Amtsvorgänger auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates mit vielen lobenden Worten. Er nennt ihn den „Bürgermeister der ersten Stunde in Kitzscher“. Harbich habe es damals nicht einfach gehabt, „weil niemand wusste, was auf einen zukommt“, wirft Schramm einen kurzen Blick zurück in das Jahr, in dem die DDR Teil der Bundesrepublik Deutschland wurde.

Zügig mehrere Straßen ausgebaut

„Es war eine wilde Zeit damals, Anfang der 90er-Jahre“, erinnert sich Harbich selbst, der unüberhörbar stolz ist auf vieles, was unter seiner Führung in Kitzscher erreicht wurde. In den ersten Jahren vor allem der grundhafte Ausbau mehrerer Straßen, dann die spätere Neugestaltung des Marktplatzes und der Umbau der ehemaligen Schule zum heutigen Rathaus.

Zuvor war die Stadtverwaltung in drei Reihenhäusern in der Lärchenstraße untergebracht gewesen, einige Ämter in anderen Gebäuden in der Stadt. Mit dem Rathaus habe es kürzere Wege für die Bürger gegeben, sagt Harbich. Der auch unangenehme Entscheidungen verantworten musste. Dazu gehört das Schließen mehrere Kindergärten in der Stadt und Ortsteilen.

Harbich war zeitweilig Vorsitzender des Zweckverbandes, der für Wasserver- und Abwasserentsorgung zuständig war, und gehörte dem Landesvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages an.

„30 Jahre Arbeit für die Bürger der Stadt“

Den Abschied vom Bürgermeisteramt konnte der Kitzscheraner nach 18 Jahren nur schwer verschmerzen. Er legte damals, nach der Wahl 2008, sogar Einspruch gegen die Wahl von Maik Schramm ein, was vom Landratsamt allerdings zurückgewiesen wurde. Heute mag er darüber nicht mehr reden, ganz ausgestanden haben die beiden Männer die Differenzen allerdings nie.

Als „Burgfrieden“ bezeichnet Harbich sein heutiges Verhältnis mit Schramm, was auch in manchem Zwiegespräch der einstigen Rivalen in den zurückliegenden Jahren im Stadtrat zu spüren war. Nichts davon nun beim Abschied am Donnerstagabend. Schramm dankt Harbich für „seine Arbeit in den letzten 30 Jahren für die Bürger von Kitzscher“.

Friedrich führt ab sofort die CDU-Fraktion

In den Stadtrat zog Harbich mit der Wahl 2014 ein. Sechs Jahre nach dem Verlust des Bürgermeisteramtes erhielt er auf Anhieb mehr Stimmen als jeder andere Bewerber. Zwischendurch hatte er die politische Arbeit nie ruhen lassen. Er war über mehrere Wahlperioden hinweg Abgeordneter im Kreistag und trat kurz nach dem Abschied aus dem Rathaus, wo er bis 2008 als Parteiloser residiert hatte, in die CDU ein.

2011 übernahm er den Vorsitz des kleinen Stadtverbandes der Christdemokraten und 2019, in seiner zweiten Wahlperiode als Stadtrat, den Fraktionsvorsitz. Den übergibt er jetzt an Andreas Friedrich. Auf Harbichs Mandat rückt Jan Goller aus dem Ortsteil Trages nach.

Nicht auszuschließen ist, dass Hartmut Harbich demnächst noch einmal einen Fuß ins Rathaus setzen wird. Die Linken-Stadtratsabgeordnete Bärbel Frommelt hat nämlich vorgeschlagen, dass der langjährige Kommunalpolitiker sich ins Goldene Buch der Stadt einträgt.

Von André Neumann