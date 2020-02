Kitzschers Karnevalisten trotzen Wind und Regen

Kitzscher

Regen und Wind? Davon lassen sich die Karnevalisten von Kitzscher nicht beirren. Als am oberen Ende der Trageser Straße ein Böllerschuss davon kündete, dass der 27. Karnevalsumzug des Karnevalsvereins Kitzscher (KVK) sich in Bewegung gesetzt hat, säumten schon hunderte Kitzscheraner und Auswärtige die Straßenränder.

Bunte Kostüme überall, Perücken, geschminkte Gesichter und auch einige Regenschirme – denn noch ist der Wind nicht zu stark. Vom Königreich Balkonien grüßen ein paar Herrschaften den vom Prinzenpaar hoch auf dem ersten Wagen angeführten Zug. Kinder und Erwachsene warten auf die Süßigkeiten, die natürlich zahlreich von allen Wagen herab geworfen werden. Zwei befreundete Familien aus Grimma und Bad Lausick haben sich in wetterfestes Regenzeug gekleidet.

Elferrat traf Entscheidung am Sonntag Morgen

Wegen der Wetteraussichten hatte der Elferrat am Sonntagmorgen noch alle Teilnehmer des Umzuges zusammengerufen und mit ihnen beratschlagt. Fazit: Der Umzug findet statt. Nur die Kinder des KVK sollten aus Sicherheitsgründen nicht mitfahren, die kleinen Garden sollten nur ihre Tänze auf dem Marktplatz zeigen. Statt gut 30 Wagen würden nur reichlich 20 auf der großen Schleife durch die Stadt unterwegs sein. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Musik aus vielen Boxen, Konfettischüsse aus einem Traktor-Auspuff, qualmende Kanonenschüsse aus einem Piratenschiff und eine heiße DJ-Mugge verbreiteten ununterbrochene Partystimmung.

Prinzenpaar führte den Zug an

Standesgemäß führten das Prinzenpaar und der Elferrat den Zug an. Karnevalistischen Beistand gab es vom Großdeubener Karnevalsverein und aus der unmittelbaren Nachbarschaft von HCV, dem Hainicher Carnevals Verein. Der hatte für einen geschlossenen Abstecher nach Kitzscher seinen traditionellen Katerbummel unterbrochen, mit dem in Hainichen gewöhnlich die Saison endet. Es war die 66.

Eine Leipziger Band – Line Out – ließ sich rockend durch die Straßen fahren, Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ warfen tapfer Konfetti und Bonbons auf die Umstehenden, gleichermaßen taten es die Abgesandten des Thierbacher SV. Zwei Familien kamen als Urmenschen daher, die sich über all zu scharfen Umweltschutz wunderten.

Das lautstarke und bunte Ende des Zuges bildete ein Anhänger voller Schlümpfe, von dem Partymusik dröhnte. DJ Hertzkammer machte auf diese Weise aus sich aufmerksam und auf eine Party am 28. März im Rittersaal. Dort endet zuvor aber erst einmal die 56. Session des KVK. Nämlich mit dem Frühschoppen am Rosenmontag, am 24. Februar. Der beginnt 11 Uhr erstmals am neuen Ort, nachdem zuvor der Rathausschlüssel an den Bürgermeister zurück gegeben wurde.

Von André Neumann