Klage angedroht – Stadt will Faszinosum selbst entwickeln

Borna

Ferienwohnungen in Borna. So etwas gibt es zwar bereits, aber es handelt sich dabei um Unterkünfte, wie sie üblich sind. Die Sächsische Lehmbaugruppe hat mehr vor. Sie will exklusive Ferienwohnungen in Borna anbieten – im ehemaligen Faszinosum in Witznitz. Jetzt hat die Stadt die Pläne der Lehmbaugruppe allerdings durchkreuzt. Im Stadtrat wurde kürzlich ein Beschluss gefasst, in dessen Ergebnis die Stadt ihr Vorverkaufsrecht ausüben kann.

Derzeit Lagerhalle

„Wir haben diese Pläne schon seit Jahren“, sagt Gisbert Geißler, Geschäftsführer der Sächsischen Lehmbaugruppe, zu der mehrere Gesellschaften gehören. Die Lehmbaugruppe plant ein firmeninternes Geschäft, bei dem eine der Gesellschaften das Faszinosum übernehmen soll, weil dadurch Abschreibungen in Sachen Denkmalschutz möglich sind. Das Faszinosum, einst die Transformatorenstation der vormaligen Brikettfabrik Witznitz, war in den 90er-Jahren an die Lehmbaugruppe verkauft worden. Die hatte daraus ein Museum gemacht, das aber geschlossen wurde, als die Betriebsgrundlage entfiel. „Das war zu dem Zeitpunkt, als die Hartz-4-Gesetzgebung eingeführt wurde“, so Geissler, wodurch Beschäftigungen über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht mehr möglich waren. Seither wird das denkmalgeschützte Gebäude als Lagerhalle genutzt.

Pläne schon seit Jahren

Seit fünf Jahren, so Geissler, gebe es konkrete Pläne für eine neue Nutzung des Faszinosums. Zu dieser Zeit hatte sich die Lehmbaugruppe bereits mit sämtlichen Bildungsangeboten wie der Hans-Sachs-Mittelschule für handwerksaffine Schüler oder der Peter-Henlein-Förderschule aus Witznitz zurückgezogen.

Ferienwohnungen über vier Etagen

Mit einem Projekt, das Borna in die Spitze von Ferienwohnungsangeboten in Deutschland katapultieren könnte, will sie wieder zurück. Geplant seien Ferienwohnungen in einer Art Maisonettestil, die über drei, vier Etagen gehen. Die Größe des Gebäudes würde es möglich machen. Für die potenziellen Besucher gehe es deshalb weniger um Borna als Urlaubsort. Geißler: „Das sind Leute, die einmal so luxuriös und komfortabel wohnen wollen.“ Die Wohnung also gewissermaßen als Ziel des Urlaubs.

Stadt will Entwicklung in eigener Regie

Daraus könnte nach der Entscheidung des Stadtrates aber am Ende nichts werden. „Mit der Lehmbaugruppe kam kein Gespräch zustande“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Das indes bestreitet Geißler, der erklärt, er habe von den Plänen der Stadt erst aus der Zeitung erfahren. Für Luedtke geht es darum, „dass wir markante Gebäude in eigener Regie entwickeln“. Das gelte auch fürs Cult, die andere ehemalige Brikettfabrik, die wie die in Witznitz bereits von weitem zu sehen sind. Das Faszinosum solle schnell einer neuen Nutzung zugeführt werden, so die Rathauschefin weiter.

Klage angekündigt

Der Lehmbaugruppen-Chef will sich damit nicht zufrieden geben. Er kündigt im Zweifel eine Klage an. Die Chancen für die Lehmbaugruppe stünden, so Geißler mit Blick auf Gerichtsurteile in vergleichbaren Fällen, stünden jedenfalls gut.

Von Nikos Natsidis