Klage gegen Elstertrebnitz: Abgeordneter zahlt Gerichtskosten selbst

Elstertrebnitz

Der Schritt vor die nächste Instanz hat sich für die Gemeinde Elstertrebnitz gelohnt. Sie muss die Gerichts- und Anwaltskosten des eigenen Gemeinderates, der gegen die Kommune geklagt hatte, nicht zahlen. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) Bautzen hat mit diesem Urteil eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Leipzig aufgehoben. Da eine Revision nicht zugelassen ist, sollte das der Schlussstrich unter eine fast vierjährige Geschichte sein, hofft Bürgermeister David Zühlke ( CDU).

Ausgangspunkt: Beschluss zu Befangenheit

Damals, im Dezember 2015, war ein Abgeordneter der Freien Wähler in der Ratssitzung von einer Beschlussfassung zu einer geplanten (und inzwischen genehmigten) Rangier- und Containerabstellfläche der Firma Schrott-Wetzel ausgeschlossen worden. Die Mehrheit des Gremiums hatte für ihn Befangenheit festgestellt; wie das auch vom Landratsamt als Kommunalaufsicht benannt worden war. Das Ratsmitglied hatte im Vorfeld als (Fast-)Nachbar wegen Umwelteinwirkungen auf Grundstücke von ihm und Familienangehörigen geklagt sowie in einer Bürgerinitiative mitgearbeitet.

David Zühlke, Bürgermeister der Gemeinde Elstertrebnitz hofft, dass unter den Rechtsfall jetzt ein Schlussstrich gezogen werden kann. Quelle: privat

Diese Entscheidung wollte er in einem Kommunalverfassungsstreit als rechtswidrig erklären lassen, was das Verwaltungsgericht aber im März 2017 verwarf. Die Befangenheit solle eine mögliche Interessenkollision zwischen dem Allgemeinwohl, das ein Gemeinderat anzustreben hat, und anders gelagertem Engagement, etwa persönlichen Belangen, ausschließen, hieß es. „Bereits der böse Schein soll vermieden werden“, schreibt dazu Bürgermeister Zühlke in der Pressemitteilung der Gemeinde zum neuen Urteil.

Abgeordneter will Kosten nach Klage nicht tragen

Weil der Abgeordnete als Unterlegener die Prozesskosten tragen musste, verlangte er deren Erstattung von der Gemeinde. Damals ging es um rund 2400 Euro, hieß es in der Ratssitzung vom Mai 2017, in der die Mehrheit eine Zahlung ablehnte. Das Landratsamt sah das genauso. Der Freie Wähler klagte deshalb erneut am Verwaltungsgericht Leipzig. Hier wurde ihm von einem Einzelrichter im Oktober 2018 der Anspruch auf inzwischen etwa 4000 Euro zugebilligt, trotz der vorherigen Verfahrensniederlage.

Das wollten der Bürgermeister und die CDU-Überzahl im Kommunalparlament nicht hinnehmen. „Ich habe Bauchschmerzen, das Urteil der Bevölkerung zu erklären“, sagte Zühlke in der Sitzung vom November 2018. Es ist „in verschiedenen Punkten überholungsbedürftig, haben mir unsere zwei Fachanwälte bestätigt“. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe das kürzlich ganz anders eingeschätzt. Vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht gebe es für einen solchen Fall noch keine Entscheidung.

Gemeinde Elstertrebnitz geht in Berufung

Die aber wollte nun Elstertrebnitz haben, sodass es Berufung beim OVG einlegte. Und das bestätigte die Auffassung der Kommune mit dem Urteil vom 25. Oktober 2019, das nun vorliegt. Zwar könne ein kommunaler Funktionsträger von der Gemeinde grundsätzlich Kosten erstattet bekommen, die ihm im (außer-)gerichtlichen Streit um seine Rechte laut Kommunalverfassung entstehen.

Allerdings sei er dabei auf „Rücksichtnahme und Treue gegenüber der Gemeinde verpflichtet“. Was neben weiteren Punkten bedeutet, seine Pflichten aus der Sächsischen Gemeindeordnung zu kennen – wie die Regelungen zur Befangenheit.

Es hätte dem Elstertrebnitzer klar sein müssen, dass er bei Beschlüssen zum Bebauungsplan aufgrund seines vorherigen privaten Agierens eben nicht mitwirken durfte. „Das haben die drei Richter eindeutig erklärt“, so Bürgermeister Zühlke. „Hoffentlich ist das Ganze nun endgültig abgeschlossen. Wir haben genug andere Sachen in der Gemeinde, mit denen wir uns beschäftigen können.“

Wie hoch die Gesamtkosten für die drei Verfahren inklusive Anwaltshonorare sind, wurde nicht mitgeteilt. Es dürfte sich um einen kleinen fünfstelligen Betrag handeln.

Lesen Sie auch:

Von Olaf Krenz