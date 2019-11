Klage gegen Wahl abgewiesen: Wübbeke will zum Verfassungsgericht

Borna

Keine Überraschung am Tag nach der Verhandlung des Verwaltungsgerichtes Leipzig im Goldenen Stern in Borna am Mittwoch: Die Klage gegen die Zulässigkeitserklärung des Bornaer Stadtratswahlergebnisses wird abgewiesen. Das hatte sich bereits während der einstündigen Verhandlung angedeutet. Allerdings ist noch unklar, ob damit das letzte Wort gesprochen ist. CDU-Stadtratsfraktionschef Roland Wübbeke kündigte am Donnerstag an, er prüfe, ob er weitere juristische Schritte geht.

Wübbeke war nicht klagebefugt

Dirk Tolkmitt, Sprecher des Verwaltungsgerichts, bestätigte gegenüber der LVZ, was schon während des Verfahrens erkennbar war. Wübbeke, der gegen die Erklärung der Rechtmäßigkeit der Stadtratswahl durch das Landratsamt geklagt hatte, sei nicht klagebefugt. Das Problem bestehe darin, „dass er selbst in den Stadtrat gewählt worden ist“, so Tolkmitt.

Anders hätte es ausgesehen, wenn Wübbeke 100 Unterstützerunterschriften für seine Klage vorgelegt hätte. Das Gericht hatte der AfD während der Verhandlung attestiert, dass die Aufstellung ihrer Kandidaten nicht im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben erfolgt sei. Das eigentliche Urteil wird den Prozessbeteiligten erst in einigen Wochen zugestellt.

CDU-Stadtratsfraktionschef Roland Wübbekes Klage gegen die Rechtmäßigkeit der Stadtratswahl wurde abgewiesen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zweifel an Jörickes Wohnsitz in Borna

Im Kern war es bei dem Verfahren um die Frage gegangen, ob die Kandidatenaufstellung der AfD rechtmäßig war, obwohl mit dem späteren AfD-Spitzenkandidaten Reinhard Jöricke jemand daran beteiligt war, an dessen Wohnsitz Borna große Zweifel bestanden und bestehen. Das hatte auch Verwaltungsrichter Albrecht Bell erklärt. Schließlich habe es das Gericht mangels Klingelschildes mehrfach nicht geschafft,Jöricke die Ladung unter seiner Bornaer Adresse in der Bockwitzer Straße zuzustellen.

Jöricke-Anwalt sieht sich bestätigt

Jöricke Rechtsbeistand, der AfD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Bodo Walther, sagte, er habe keinen anderen Ausgang des Verfahrens erwartet, „weil Herr Wübbeke nicht klagebefugt war“. Das habe auch das Landratsamt in seiner Stellungnahme so geschrieben, weshalb es Wübbekes Beschwerde als unzulässig erklärt hatte. Zudem habe die Bornaer Stadtverwaltung Jöricke die Wählbarkeit bescheinigt.

Walther hatte während des Verfahrens erklärt, die AfD könne auch „blaue Besenstiele“ aufstellen und werde trotzdem gewählt. „Wir leben von der Wut der Bürger“, da sei es egal, wer auf Listenplatz eins stehe.

Stadtrat Reinhard Jöricke von der AfD. Quelle: Jens Paul Taubert

Wübbeke prüft Berufung

Dennoch ist noch unklar, ob die Sache damit abgeschlossen ist. Wübbeke, von Haus aus Rechtsanwalt, sagte, „das Thema ist noch nicht durch“. Er überlege, ob er in Berufung geht. Das Gericht habe zum Ausdruck gebracht, seine subjektiven Rechte seien nicht verletzt worden. Das Gesetz verlange aber nur eine Betroffenheit, und die sei in seinem Falle gegeben.

Dazu gebe es kaum juristische Literatur, und das sei „hochspannend“. Ergo werde er mit seinen politischen Freunden eine Berufung oder auch den Gang zum Verfassungsgericht in Leipzig prüfen. Im Übrigen habe das Gericht festgestellt, „dass die Kandidatenaufstellung der AfD rechtswidrig ist“.

Jöricke hatte auf Sieg gehofft – für die Gegenseite

An sich müsste sich AfD-Stadtrat Jöricke (fraktionslos) jetzt als Sieger fühlen. In einem Schreiben, das er vor der Verhandlung an Wübbeke ebenso wie an andere Stadträte sowie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) geschickt hat, sieht er das allerdings nicht so. „Für die Verhandlung wünsche ich mir, dass Sie, Herr Wübbeke, gewinnen und das von ganzem Herzen“, heißt es da. Und weiter: „Ich stehe auf Ihrer Seite!!!“ Als PS fügt Jöricke den Grund für seinen Wunsch an. „Ich möchte gern Neuwahlen für den Stadtrat Borna!!!“

Von Nikos Natsidis