Klar Schiff im Riff von Bad Lausick

Bad Lausick

Die Sanierung des großen Kurbeckens im Bad Lausicker Freizeitbad Riff ist abgeschlossen. Letzte Reinigungsarbeiten wurden in diesen Tagen von den Mitarbeitern der Oase noch ausgeführt, bevor am kommenden Sonnabend, 21. September, das Schwimmbecken dann wieder komplett genutzt werden kann.

Während der Sommerrevision im August wurde der alte Beckenboden komplett entfernt und mit Estrich und Fliesen erneuert. Das betraf das große Becken mit der 25-Meter Bahn und den Strömungskanal. „Die von uns beauftragte Firma Flemming aus dem erzgebirgischen Oelsnitz hat eine gute Arbeit gemacht“, betont Riff-Chefin Annett Koza.

Rabattaktion im Riff ist vorbei

Auch die Badegäste zeigten sich verständnisvoll wegen der Einschränkungen durch die Bauarbeiten. Das Sprungbecken sowie Kinder- und Außenbereich waren in den zurückliegenden Wochen weiterhin nutzbar. Als Entgegenkommen gab es für alle Badegäste einen Preisnachlass von immerhin 20 Prozent. Dies ist nun ab Sonnabend vorbei.

Dann sind in dem bekannten Badetempel wieder alle Wasserflächen gefüllt und nutzbar. „Somit findet auch wieder die Wassergymnastik an gewohnter Stelle statt“, ergänzt Geschäftsführerin Koza schmunzelnd. Rund 100.000 Euro hat die Bad Lausicker Bauorganisations-, Betriebs- und Kur Gesellschaft in die Modernisierung der Einrichtung investiert.

Von Thomas Kube