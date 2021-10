Regis-Breitingen

55 Jahre nach der Einschulung und 45 Jahre nach dem Schulabschluss trafen sich jetzt einstige Schülerinnen und Schüler zu einem Klassenstufentreffen in Regis-Breitingen. Zu denen, die sich der gemeinsamen Schulzeit in der Pleißestadt entsinnen wollten, gehörte der Regis-Breitingener Chronist und Fotograf Udo Zagrodnik.

Er und seine einstigen Mitschülerinnen und Mitschüler wurden 1966 noch in der damaligen Schule im Stadtteil Breitingen in der Nachbarschaft der Lutherkirche eingeschult, erinnert sich Zagrodnik. Dort verbrachten alle ihre vier ersten Schuljahre. Erst 1970 wechselten sie in die Schule am Kirchteich. Dort war der Neubau, der heute schon wieder als Denkmal für einen speziellen Schulbau-Typ der DDR gilt, erst 1969 eingeweiht worden.

1974 erlebten die Ehemaligen, die sich jetzt trafen, auch die Namensgebung für die Polytechnische Oberschule mit. Sie trug fortan bis zur Wende den Namen „Hermann Matern“. Der Politiker (1893 bis 1971) gehörte der KPD an und später in der DDR zu den führenden Personen in der SED.

Wiedersehen auch mit drei Lehrern

Nach einem Besuch ihrer früheren Bildungsstätte versammelten sich die Teilnehmer am Klassentreffen in der Sportgaststätte Heiche. „Leider“, bedauert Udo Zagrodnik, „waren nur ein Drittel der ehemaligen Schüler und Schülerinnen der einst vier und später drei Klassen gekommen.“ Was auch daran liege, dass einige schon nicht mehr leben.

Sie haben das Klassentreffen organisiert: Gitta Guckenberger (l.) und Ilona Krutzinna. Quelle: Udo Zagrodnik

Ein Wiedersehen gab es auch mit zwei Lehrerinnen und einem Lehrern aus dieser Zeit. Hannelore Schwarzenberger unterrichtete seinerzeit Deutsch, Waltraud Bellmann Russisch. Joachim Rose war Musiklehrer und hatte nach der politischen Wende bis zum Renteneintritt die Leitung der Schule übernommen.

Goethe-Texte in voller Länge

Alle hatten sich an diesem Abend viel zu erzählen. Joachim Rose berichtete, dass er seit 1966 und ohne Unterbrechung Klavierunterricht gibt. Er gehört auch zu den Urgesteinen des Regiser Männerchores, den er noch heute gemeinsam mit dem Männerchor Lobstädt leitet.

Für besondere Belebung sorgte der einstige Mitschüler Frank Neumeister. Der überraschte die Anwesenden, indem er mehrere Goethe-Texte in voller Länge zitierte.

Organisiert hatten das Treffen Gitta Guckenberger und Ilona Krutzinna, die noch immer in Regis-Breitingen zu Hause sind, wie Zagrodnik sagt, und „über die Jahrzehnte ihrer Heimatstadt treu blieben“. Die Freude über das gelungene Treffen war ihnen anzusehen. Wenn alle gesund bleiben, darüber war man sich einig, werde es in fünf Jahren wieder ein Treffen geben.

Von André Neumann