Klein und besonders: Deutzener Züchter zeigen 48 Kaninchen

Neukieritzsch/Deutzen

Der Rassekaninchenzuchtverein S 91 Deutzen lädt am 5. Oktober zu einer Ausstellung ein. Die findet im überdachten Anbau an der Kegelbahn in der Richard-Wagner-Straße statt und ist verglichen mit anderen Kaninchenausstellungen winzig klein. Aber eben eine besondere Schau.

Es ist die Jubiläumsschau der Deutzener Züchter, deren Vereinigung am 2. November 100 Jahre alt wird. Aus diesem Anlass veranstalten die Deutzener eine reine Vereinsschau ohne Gastbeteiligung.

18 Erwachsene und fünf Kinder gehören zum Deutzener Verein

18 Erwachsene und fünf Kinder und Jugendliche gehören zum Verein, teilweise und meist innerhalb der Familien bilden sie Züchtergemeinschaften. Alle zwölf Züchter beziehungsweise Züchtergemeinschaften werden am Sonnabend je vier Tiere ausstellen, so dass Besucher sich genau 48 Kaninchen unterschiedlicher Rassen anschauen können.

Die werden auch einer Bewertung unterzogen, wie sie bei solchen Gelegenheiten üblich ist. Dafür hat der Verein, der in diesem Jahr schon eine größere Schau ausgerichtet hat, zwei unabhängige Preisrichter aus Niedergräfenhain und aus der Nähe von Eilenburg engagiert.

Preisrichter bewerten die Tiere in Deutzen

Die bewerten die Tiere am Sonnabendvormittag, wenn die Ausstellung um 10 Uhr öffnet. Und das ist die zweite Besonderheit dieser kleinen Jubiläumsausstellung. Gewöhnlich bekommen Besucher von Tierausstellungen die Arbeit der Preisrichter nämlich nicht zu Gesicht, sie erfahren im Katalog und an den Käfigen nur die Ergebnisse. In Deutzen können die Gäste zuschauen, wenn die Wertungsrichter die Tiere unter die Lupe nehmen.

Die eintägige Ausstellung beginnt am Sonnabend 10 Uhr und wird bis 16 Uhr geöffnet sein.

Von André Neumann