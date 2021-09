Kleiner neuer Bauplatz für Eigenheime in Groitzsch

Groitzsch

In der Groitzscher Schletterstraße entsteht ein Mini-Baugebiet für Eigenheime. Dies betrifft das Gelände der ehemaligen Gärtnerei. Dort steht bereits ein Wohnhaus an der Straße. Dahinter sind zwei neue Einfamilienhäuser geplant, wofür ein Bebauungsplan erstellt werden musste. Über den beriet der Technische Ausschuss. Demnächst soll der Start des Verfahrens, um allgemeines Baurecht zu erlangen, vom Stadtrat beschlossen werden.

Schornstein für Weißstörche soll bleiben

Das Grundstück wurde von Privatleuten gekauft, sagte Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Gewächshäuser und weitere Anlagen der Gärtnerei werden abgerissen. Ausgleichsmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vor Ort. So gibt es auf dem Grundstück einen Schornstein des ehemaligen Heizhauses, wo seit Langem Weißstörche brüten. Dieser soll stehen bleiben. Zudem werde mit dem Abriss genügend Fläche entsiegelt.

Fünf weitere Bauflächen in Stadt und Ortsteilen

Wie in vielen Orten des Landkreises Leipzig ist in Groitzsch das Bauland knapp. Die Stadt sucht ständig nach geeigneten Flächen und entwickelt sie, so der Bauamtsleiter. Aktuell gibt es neben der Schletterstraße fünf weitere kleine und größere Bauplätze.

In der Oststraße entstehen sechs Eigenheime, die Grundstücke seien bereits alle verkauft. In der Leipziger Straße sei ein Investor dabei, vier Bauplätze zu schaffen. Auch in den Ortsteilen wird gebaut. In Großstolpen soll dies auf neun Grundstücken geschehen. Dort sind derzeit noch Archäologen mit Grabungen beschäftigt, sagte Schmidt. In Michelwitz werden aktuell zwei Eigenheime gebaut. In Hemmendorf endet jetzt die Planungsphase für zwei weitere Gebäude.

Von Claudia Carell