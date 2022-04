Kleines Wohngebiet mit vier Eigenheimen in Groitzsch geplant

Groitzsch

Der Groitzscher Stadtrat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet Leipziger Straße“ zu. Das Areal will ein privater Investor erschließen, so dass vier Eigenheime dort gebaut werden können, teilte die Stadtverwaltung mit. Es gebe nach wie vor viele Anfragen von Bauwilligen, aber zu wenige Flächen in der Kommune. Daher unterstütze die Stadt das Vorhaben.

Für das kleine Baugebiet im Bereich Leipziger Straße/Schletterstraße ist ein Bebauungsplan erforderlich, der im Herbst dieses Jahres genehmigt werden könnte, hieß es weiter. Danach kann mit der Erschließung begonnen werden. Die Saba Immobilien GmbH wolle dort Wohngebäude errichten und vermarkten.

Jeder Bauplatz ist willkommen

Die Stadt Groitzsch sucht seit Jahren Flächen für weitere Eigenheime. Oft sind es nur kleine Bauplätze, die zur Verfügung stehen – wie auch in diesem Fall.

Generell schaut die Kommune genau auf Bauplätze. In diesem Sinne spielte in der jüngsten Ratssitzung auch das Wiederkaufsrecht eine Rolle. Im Jahr 2019 verkaufte die Stadt Groitzsch ein Grundstück an eine Privatperson mit der Verpflichtung, dort innerhalb von drei Jahren ein Wohngebäude zu errichten – was nicht geschah.

Stadt kauft Grundstück zurück

Dieser Passus wurde vertraglich festgehalten, ansonsten könne die Stadt das Grundstück zum gleichen Preis zurück kaufen. Genau das geschieht jetzt, wie der Stadtrat einstimmig beschloss. „Wir möchten den Verkauf kommunaler Grundstücke an Bedingungen knüpfen und sehen, dass dort auch was passiert“, begründete Dirk Schmidt aus dem Bauamt.

Von cc