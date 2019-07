Neukieritzsch

Die Kleingartenanlage Grüne Aue in Neukieritzsch mit ihren 58 Parzellen zählt eher zu den kleinen Anlagen, in der die Gartenfreunde in der Natur Erholung suchen. Wenn alles grünt und blüht und eine reiche Ernte des eigenen Anbaus in Aussicht steht, schlägt das Gärtnerherz höher. Doch das anhaltende trockene Wetter trübt seit langem die gute Laune.

Gartenvorstand Jürgen Häsler mag zwar sonniges Wetter, doch wenn über Wochen hinweg kaum Niederschlag fällt, ist er besorgt um seinen Gärtnerfleiß. „Die Regenwasservorräte sind längst aufgebraucht. Damit nicht alles verdorrt, helfen wir Kleingärtner mit Leitungswasser nach, solange dies noch gestattet ist“, sagt er mit etwas Wehmut in der Stimme. Dass aber genau das die Kosten in die Höhe treibt, nehmen sie in Kauf. Dafür ernten die Kleingärtner unbehandeltes Gemüse – frei von Unkrautvernichtungsmitteln.

Enger Zusammenhalt in der Kleingartenanlage

Auch Gartennachbar Helmut Kriebel schöpft längst kein Wasser aus der Regentonne. „Wir haben in diesem Jahr noch etwas mehr Glück als im vergangenen Jahr, jetzt hat es ja ab und an etwas geregnet.“ Vor einem Jahr sei durch die lang anhaltende Trockenheit die Situation noch verheerender gewesen. Dennoch: Wenn nicht bald noch viel mehr Niederschlag falle, werden die Kleingärtner das Wasser wieder aus der Leitung nehmen müssen.

Kriebel erzählt, dass er sich vor 26 Jahren den Garten zur Erholung zulegte und neben der Gärtnerei so manche Nachmittags- und Abendstunden mit Freunden hier feierte. „In der Gartenanlage gibt es noch einen engen Zusammenhalt. Wenn man sich mit dem Nachbarn gut versteht, schafft das eine gute Atmosphäre“, macht er deutlich.

Vorstandsvorsitzender Jürgen Häsler (links) im Gespräch mit Gartenfreund Helmut Kriebel. Quelle: René Beuckert

Viele Gärtner bauen Kartoffeln an

Auch für einfache Gartenarbeiten wie Kartoffelanbau ist sich der Kleingärtner nicht zu schade. Kriebel hat sich für die Sorte „Laura“ entschieden, die gut schmeckt und reichlichen Ertrag bringt. „Die Kartoffelernte wird wohl in diesem Jahr wegen des ausbleibenden Regens kleiner ausfallen. Die eingelagerten Knollen haben oft bis zum Februar gereicht, doch diese Ernte wird bescheidener ausfallen“, stellt Kriebel fest.

Auch Gartenfreundin Bärbel Becher möchte Kartoffeln aus eigenem Anbau nicht missen. „Die Knollen sind in diesem Jahr wieder deutlich kleiner, weil das Wasser fehlt“, bedauert sie. Andererseits bereite ihr die Gartenarbeit Freude. „Ich bin von Natur umgeben, und wenn alles blüht, freut sich das Auge mit.“ Sie habe zwar einen kleinen Garten, doch die Größe allein sei nicht entscheidend. Etwas bedauerlich findet sie, dass einige Gärten in der Anlage ungenutzt sind. „Gerade für junge Familien mit Kindern bietet sich ein grüner Garten, der zu Entdeckungen einlädt, an.“

Den Leerstand sieht Häsler darin begründet, dass die Arbeitszeiten heute flexibler gestaltet sind und manche erst am späten Nachmittag Feierabend haben. „Ein Kleingarten ist zwar erholsam, doch auch mit Arbeit verbunden, die Zeit in Anspruch nimmt.“

Von René Beuckert