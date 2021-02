Klettergerüst für Affen: Bornaer Bäume kommen in den Berliner Zoo

Borna

Ein Baum baumelt am Kranhaken an der Witznitzert Kippe in Borna. So geschehen am Dienstag. Zuvor war der Baum gefällt worden. Dennoch ist sein irdisches Dasein nicht beendet. Der Baum, eine Robinie, bekommt gewissermaßen ein zweites Leben – im Affenhaus des Berliner Zoos.

An der Witznitzer Straße in Borna Robinienstämme fürs Affenhaus im Berliner Zoo geborgen. Quelle: Jens Paul Taubert

Bornaer Bäume werden zum Klettergerüst

Insgesamt 15 Robinien wurden an der Kippe gegenüber dem ehemaligen Sportobjekt in der Witznitzer Straße mittels Arbeitsbühne und Autokran „entnommen“, wie es der Fachmann sagt. Mit aller Vorsicht und mit einem Kran waren Mitarbeiter der Firma Krahnstöver und Wolf GmbH zugange, um die Bäume möglichst unbeschädigt zu entfernen. Sie werden am Mittwoch mit einem Lastwagen in den Zoo nach Berlin-Charlottenburg transportiert, wo sie schon bald zum Klettergerüst für Hulman-Languren werden sollen. Hulman-Languren sind eine Gruppe der Schlankaffen innerhalb der Meerkatzenverwandten. Die sprunggewaltigen Tiere leben vor allem in Indien und Pakistan.

Robinien sind haltbar

Um den Tieren im Affenhaus so viel Natur wie möglich zu bieten, ließen die Mitarbeiter der Landschaftsbaufirma aus Großpösna viele Äste an den Baumstämmen. Die werden dann in Berlin zu einem waldartigen Gestell montiert. Die Verwendung von Robinien dafür erklärt Oliver Hering, als Revierförster auch für den Wald im Bornaer Stadtgebiet zuständig, mit der hohen Haltbarkeit der Bäume, die ursprünglich aus Asien stammen und auf Kippen in ehemaligen Bergbaulandschaften besonders gut gedeihen. „Sie haben kein Ungeziefer und verfaulen nicht", ergänzt Hans Krahnstöver. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens, das auch Erfahrungen mit Großbaumverpflanzungen hat.

Erfahrungen in Leipzig und Frankfurt

Zur Expertise der Firma gehört zudem die Gestaltung von Gehegen in Zoologischen Gärten. So hat Krahnstöver und Wolf an der Gestaltung des Gondwanalands im Leipziger Zoo, aber auch des Tropenlandes im Chemnitzer Zoo sowie des Borgori-Waldes im Frankfurter Zoo mitgewirkt.

Dass die Bäume für den Berliner Zoo aus Borna kommen, habe praktische Gründe. So sei es unter dem Strich egal, „ob wir an den Stadtrand von Berlin fahren und die Bäume dann 50 Kilometer ins Zentrum fahren oder ob wir sie aus Borna holen“.

Günstig auf der Kippe in Borna

Zudem standen die Robinien auf der Kippe in Borna günstig. Die Mitarbeiter konnten sie vergleichsweise leicht fällen, weil sie nicht inmitten eines großen Waldes standen.

Kein Ersatz für die Bäume nötig

Ersetzt werden müssen die Robinien nicht, macht Revierförster Hering klar. Die Lücke schließe sich auf natürliche Art und Weise und damit sozusagen von allein. Ohnehin seien die Bäume „fällig“ gewesen. Sie waren zwischen 70 und 100 Jahre alt und hatten damit ihren Zenit überschritten, macht Revierförster Hering klar.

Von Nikos Natsidis