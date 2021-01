Kletterspielgerät in Pegau von Knallern beschädigt

Pegau

Raketen und Böller gehören für viele zum Jahreswechsel dazu. Die Leute erfreuen sich am Funkenflug, an den Farben und wohl auch der Knallerei. Allerdings können die explosiven Teile auch Schäden anrichten. Weshalb sie von einigen missbraucht werden – wie jetzt wieder am Kletterspielgerät in Pegaus Großer Anlage, das erst seit einem reichlichen Jahr steht. Es musste gesperrt werden.

Zu Silvester tagsüber „heftig gerumst“

Wann genau die Rutsche und andere Elemente beschädigt wurden, ist nicht bekannt. Besucher des nahen Friedhofs hörten schon im Laufe des Silvestertages lautes Geknalle aus der Spielplatz-Richtung, hat die LVZ erfahren. Auch auf einer Facebook-Seite, die die Zerstörung am Neujahrs-Nachmittag mitteilte, wurde darauf hingewiesen, dass es „schon gestern Vormittag mehrmals heftig gerumst“ hatte. Ob da allerdings schon das Spielgerät betroffen war, ist offen.

Anzeige

Auf einer Pegauer Facebook-Seite sind am Neujahrs-Nachmittag die Silvster-Schäden am Kletterspielgerät in der Großen Anlage gezeigt worden. Quelle: privat

Spielgerät gesperrt – Verletzungen verhindern

Mitarbeiter des Bauhofs stellten die Schäden bei ihrer Montagsrunde fest. Ein rot-weißes Trassierband soll vorerst die Benutzung verhindern, damit sich Kinder nicht an scharfen Rissen und Plastekanten verletzen. Anzeige bei der Polizei soll gestellt sein, sagt Gunther Grothe, Leiter des Bau- und Ordnungsamt.

Schnelle Reparatur geplant

Die Verwaltung wird Angebote für eine Reparatur einholen. „Wenn wir Einzelteile bekommen, könnten es Kosten von 2000 Euro werden“, mutmaßt Grothe. Muss die ganze Röhrenrutsche gewechselt werden, sei das Doppelte möglich. „Wir wollen aber nicht auf die Versicherung warten, sondern vorfinanzieren, damit das Spielgerät so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann.“

Lesen Sie auch

Von okz