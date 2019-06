Borna

Am Amtsgericht Borna wird die juristische Aufarbeitung von Vorfällen während des Klimacamps von Braunkohlegegnern in Pödelwitz im vorigen Sommer fortgeführt. Am 6. Juni wird gegen eine Frau verhandelt, der Widerstand gegen Polizisten vorgeworfen wird.

In einem Verfahren im April waren zwei Klimacamper vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs auf dem Gelände der Mibrag freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

Veranstalter der Klimacamps bezeichnen Prozess als Kriminalisierung

Die Veranstalter der Klimacamps bezeichnen auch den neuen Prozess als Versuch, „Protest zu kriminalisieren“, sagt Florian Teller vom Klimacamp. Im aktuellen Fall, so stellt es Teller dar, soll die Angeklagte bei einer Polizeikontrolle in Lippendorf von Beamten vom Fahrrad gerissen worden sein. Bestandteil des Camps im vorigen Jahr war auch eine Blockade des Kraftwerkes in Lippendorf.

Für diesen Sommer haben die Braunkohlegegner erneut ein Klimacamp angekündigt. Es soll vom 3. bis zum 12. August stattfinden.

Von André Neumann