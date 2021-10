Klimastreik in Pegau mit Fahrradkorso

Pegau

Der weltweite Kampf gegen den Klimawandel findet auch bei Bewohnern der Stadt Pegau seinen Niederschlag. Weshalb es – um die (künftige) Bundesregierung für das Thema zu sensibilisieren – erst kürzlich eine Aktion in der Elsterstadt zu gab. Bündnisse auf der ganzen Welt hatten zum globalen Klimastreik aufgerufen – und Pegau war eine von vielen Kommunen, in denen Menschen dem Aufruf gefolgt waren.

Predigten und Vorträge in der Kirche

So wurde hier von den beiden großen Kirchen zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Sankt-Laurentius-Kirche eingeladen. Zwischen den Predigten und Vorträgen über die zunehmende Erderwärmung und die damit einhergehende Zerstörung der Erde spielte der Posaunenchor der evangelischen Kirche. Ein Appell galt der zukünftigen Bundesregierung, die Probleme nun endlich in die Hand zu nehmen, denn geredet werde schon lange genug.

Radkorso durch Pegau und Elstertrebnitz

Nach der Klimaandacht sammelten sich die Pegauer zu einer Fahrradausfahrt. Am historischen Westportal kamen noch weitere Teilnehmer hinzu, darunter viele Kinder mit ihren Eltern. Bürgermeister Frank Rösel begrüßte die Akteure mit einer kurzen Ansprache. Dann setzte sich, angeführt von der Polizei, der Zweiradkorso durch Pegau und Elstertrebnitz in Bewegung.

