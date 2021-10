Klingaer Bundestagsmitglied Lars Herrmann beschreibt seinen Austritt aus der AfD

Landkreis Leipzig

Nur noch einige Tage gehört Lars Herrmann aus Klinga dem Bundestag an. Im Interview beschreibt er, was er dort erreichen konnte, wie es zu seinem Austritt aus der AfD kam und wie er seine berufliche Zukunft als Polizist sieht.

Frage: Sie waren vier Jahre in der Bundespolitik tätig. Welche Erfahrungen nehmen sie mit?

Lars Herrmann: Es war eine sehr große Ehre, die Interessen der Wähler wahrzunehmen. Im Studium habe ich gelernt, wie der Staat funktioniert; jetzt konnte ich aktiv mitwirken.

Wie sah Ihre Mitwirkung aus?

Dazu muss ich erst einmal sagen: Alle Anträge der Opposition werden abgelehnt.

„Jeder spielt seine Rolle“

Der gesamten Opposition oder nur der AfD?

Ich kenne keine Anträge von Oppositionsparteien, die positiv beschieden worden wären. Auch nicht die der Linken, Grünen und FDP. Jeder spielt im Plenarsaal die Rolle, die ihm zugedacht ist, auch wenn sich die Abgeordneten außerhalb normal miteinander unterhalten.

„Stets korrekt behandelt worden“

Das klingt ein wenig schizophren...

Wichtig ist mir: Ich bin von allen, auch von Grünen und Linken, stets höflich und korrekt behandelt worden. Der Streit erfolgt auf politischer, nicht auf menschlicher Ebene. Trotzdem ist es am Anfang deprimierend, wenn alle Anträge abgeschmettert werden. Aber dann habe ich gemerkt, dass sich Anträge von mir später in Änderungsanträgen der Regierung und schließlich im Gesetz wiederfanden, besonders hinsichtlich der Themen Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 und Änderung der aufenthaltsrechtlichen Vorschriften.

„Forderung fand Widerhall“

Was wäre das zum Beispiel?

Die Mitwirkungspflicht von Asylbewerbern in Überprüfungsverfahren, ob ihr Flüchtlingsstatus noch Bestand hat. Oder die Gewährung von Zulagen für Polizeikollegen, die für die Rückführung von Asylbewerbern eingesetzt werden. Es geht nicht darum, sie zu bereichern, sondern um Ausgleichszahlungen für verlorene Schichtzulagen und Nachtschichtzuschläge. Ich mahnte das im Innenausschuss, dem ich angehöre, gegenüber Innenminister Seehofer an. Ein halbes Jahr später gab es ein Bundesbesoldungsmodernisierungsgesetz, in dem meine Forderung Widerhall fand. Wichtig ist, das Richtige zu machen. Egal wer es macht.

„Überwachung von Gefährdern reichte nicht aus“

Sie waren auch im Untersuchungsausschuss für das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz vom Dezember 2016 tätig. Inwieweit haben Sie das Gefühl, dort Einfluss ausgeübt zu haben?

Ein Großteil der Gesetzesänderungen zum Aufenthaltsrecht und zur Gefahrenabwehr sind Resultat aus diesem Ausschuss. Zeugen trugen vor, was alles fehlte aufgrund der 2015 gefallenen Entscheidung der Bundesregierung für eine unbegrenzte Zuwanderung. Zum Beispiel reichte die Überwachung der vielen Gefährder nicht aus.

„Schäuble in direkter Rede geantwortet“

Gab es einen Moment, von dem Sie noch Ihren Enkeln erzählen würden?

Ja, als es im Januar 2019 im Bundestag darum ging, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Bundespräsident Schäuble bezeichnete die AfD als Schande für Deutschland. Ich konnte ihm in direkter Rede antworten und nannte ein Beispiel von Meißen, wo ein abgelehnter Asylbewerber so lange mit einer Bierflasche auf den Kopf eines Passanten einschlug, bis diese zerbrach. Ich sagte, es sei eine Schande, dass er noch nicht abgeschoben war.

„Mein Verhalten glich Majestätsbeleidigung“

Inhaltlich stehen Sie also noch zu Positionen, die Sie vor der Wahl vertraten. Dennoch verließen Sie die AfD. Warum?

Ich gehörte nicht zum sogenannten Flügel der AfD. Zum Bundesparteitag 2019 hatte ich Björn Höcke als Vorsitzenden vorgeschlagen mit dem Ziel, dass er sich eine Klatsche abholt, denn die Wahl wäre damals für ihn aussichtslos gewesen. Mein Verhalten kam einer Majestätsbeleidigung gleich. Deswegen wurde ich aus der Landesgruppe Sachsen der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen. Ein Novum, denn parteiinterne Angelegenheiten wurden bis dahin von der Berliner Abgeordnetentätigkeit getrennt. Ich trat aus Partei und Fraktion aus. Von da an saß ich in der letzten Reihe des Parlaments.

„Terminkalender leerte sich“

Was hat sich dadurch für Sie geändert?

Mein Terminkalender, der bis dato keine Lücke kannte, leerte sich schlagartig. Seitdem darf ich nur noch drei schriftliche Einzelfragen pro Monat an die Bundesregierung schicken und keine kleinen Anfragen mehr stellen. Ich habe kein Stimmrecht mehr im Innenausschuss, bin nur noch beratendes Mitglied. Es ist sehr mühselig, allein zu kämpfen.

„Ich mache den Mund auf“

Denken Sie trotzdem noch nützlich zu sein?

Wenn ich meine, den Mund aufmachen zu müssen, mache ich ihn auf. Ich komme aus der Arbeitsebene und konnte dem Innenminister wenigstens erklären, wie Polizeiarbeit aussieht. Damit tröste ich mich.

„Gezielte Anfragen ans Ministerium“

Sie wurden auch gewählt, um für ihren Wahlkreis einzutreten. Wie hat sich das gestaltet?

Das ist sehr mühselig als Oppositionspolitiker, denn man kann keine Förderbescheide verteilen und behaupten, dass man für sie verantwortlich wäre. Ich versuchte Themen in den Vordergrund zu rücken. In Frohburg beispielsweise war ein Kreisverkehr geplant, das Bundesverkehrsministerium wollte aber auf Biegen und Brechen eine Ampel durchsetzen. Ich stellte gezielte Anfragen an das Ministerium, damit es einlenkt. Noch ist die Sache allerdings nicht endgültig entschieden.

„Ich hatte keinen Rückhalt mehr“

Hat sich mit dem Parteiaustritt auch diesbezüglich ihr Handlungsspielraum verringert?

Ich konnte gut mit den Bürgermeistern und dem Landrat sprechen. Aber seit dem Austritt war ich nicht mehr im aktiven Nachfragedienst. Ich hatte keinen Rückhalt mehr, konnte nicht mehr anbieten, Dinge zu befördern.

„Mehr Zeit für Sitzungen im Landkreis“

Gab es auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit im Kreistag und Gemeinderat?

Ich hatte nun mehr Zeit, konnte Sitzungen regelmäßiger besuchen. Das war gut, denn auf kommunaler Ebene wird entschieden, was Bürger unmittelbar betrifft, von der Abfallentsorgung bis zum Glasfaseranschluss.

„Freue mich auf Rückkehr zur Bundespolizei“

Wie sehen Sie ihre politische Zukunft?

Eine weitere Arbeit im Kreistag und Gemeinderat kann ich mir vorstellen. Den Bundestag verlasse ich mit der Konstituierung des neuen Parlaments, also spätestens am 20. Oktober. Dann nehme ich mir noch zwei Monate Auszeit, um mein Berliner Büro abzuwickeln. Auf einem meiner Wahlplakate stand „Weniger Abgeordnete, mehr Polizisten“, weshalb ich mich freue, zur Bundespolizei zurückzukehren.

„Ich kam meiner Beamtenpflicht nach“

Wird es dort keine Vorbehalte wegen Ihrer früheren AfD-Mitgliedschaft geben?

Die AfD Sachsen wird von Flügel-Leuten dominiert. Diese Gruppierung innerhalb der AfD wurde damals bereits als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft und gilt heute als erwiesen rechtsextremistisch. Auch der Kreisverband ist mit Flügelleuten besetzt. Ich kam meiner Beamtenpflicht nach und bin ausgetreten. Insofern kann mich mein Dienstherr, die Bundesrepublik Deutschland, wieder einstellen, ohne dass mich ein Disziplinarverfahren erwartet.

Zur Person Lars Herrmann aus Klinga ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Der Polizeihauptkommissar trat 2013 der AfD bei und verließ die Partei 2019 wegen des Flügeleinflusses in Sachsen. Zuvor war er im September 2017 in den Bundestag gewählt worden, wo er sich zeitgleich mit dem Parteiaustritt aus der Fraktion der AfD verabschiedete. Seitdem arbeitet er im Parlament als fraktionsloser Abgeordneter, mit der Konstituierung des neuen Bundestages scheidet er aus. Herrmann gehört weiterhin dem Kreistag des Landkreises Leipzig und dem Gemeinderat von Parthenstein an.

Am liebsten am Leipziger Hauptbahnhof arbeiten“

Haben Sie schon einen Antrag auf Rückkehr gestellt?

Das kann ich erst tun, wenn ich kein Abgeordneter mehr bin. Ich hoffe, ab Januar wieder zum Einsatz zu kommen.

Wo würden Sie gerne arbeiten?

Dort, wo man mich hinstellt. Am liebsten wieder am Leipziger Hauptbahnhof, der mein Ausgangspunkt war, in die AfD einzutreten. Dort merkte ich die Schieflage in Form der ungesteuerten Zuwanderung und der Tatsache, dass uns Leute, die wir verhaftet hatten, am nächsten Tag in Freiheit grüßten.

„Uniform fällt größer aus“

Erwarten Sie am Bahnhof Veränderungen nach vier Jahren?

Die wird es mit Sicherheit geben. Aber dazu kann ich erst etwas sagen, wenn ich wieder im Dienst bin. Auf alle Fälle dürfte in Sachen Veränderung mein erster Gang zur Kleiderkammer führen, weil meine Uniform eine Nummer größer ausfallen wird.

Von Frank Pfeifer