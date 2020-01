Kliniken im Kreis Leipzig sind für Corona-Virus gewappnet

Kreis Leipzig

Krankenhäuser im Kreis Leipzig sind auf mögliche Infektionen mit dem Coronavirus vorbereitet. „Wir halten uns in dieser Angelegenheit mit unserem zentralen Bereich Hygiene und Infektiologie ständig auf dem Laufenden“, antwortet Janet Schütze, Sprecherin der Sana Kliniken Leipziger Land auf Anfrage.

Das Haus in Borna berücksichtige die aktuellen Risikobewertungen, die die Weltgesundheitsorganisation und das Robert Koch-Institut in Berlin abgeben. Außerdem profitiere die Klinik von den Erfahrungen in der Vorbereitung auf andere Infektionskrankheiten wie das verwandte Sars-Virus in der Vergangenheit. „Wir passen unsere Maßnahmen jeweils der aktuellen Situation an“, erklärt Schütze.

Sana Kliniken haben Vorrat an Schutzausrüstungen

Für den Fall einer Infektion mit dem Virus, das die Atemwege befällt, hält die Klinik ein Arsenal an Schutzausrüstungen vor. Dazu gehören Mundschutz, Schutzkleidung sowie Desinfektionsmittel. Dies gehöre ohnehin zur Standardbevorratung, so Schütze.

Zusätzlich werden die Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahmen geschult. Das Robert-Koch-Institut gibt Ärzten eine Orientierungshilfe an die Hand, wie sie mit Patienten umgehen, bei denen der Verdacht auf das Corona-Virus nahe liegt. Die Sana Klinik halte sich „ganz klar an diese Vorgaben“, sagt Schütze.

Bei einem Verdacht wird der Betroffene in ein Isolierzimmer verlegt, das nur über eine Schleuse betreten werden darf. Ärzte und Krankenschwestern dürfen sich ihm nur mit Schutzkittel, Handschuhen und Maske nähern. Anschließend wird diagnostiziert, ob der Patient tatsächlich am Corona-Virus leidet – und falls ja entsprechend behandelt.

Auch Muldentalkliniken sehen sich auf Corona-Virus vorbereitet

Auch die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen sind auf Patienten, die an der Infektion erkranken, eingestellt. „Wir sind darauf vorbereitet, wie wir generell auf hoch infektiöse Krankheiten eingerichtet sind“, sagt Uwe Krause, der Medizinische Direktor der Kliniken. „Dafür haben wir Richtlinien vom Robert-Koch-Institut und Pandemiepläne“, so der Mediziner. Solch eine Infektionskrankheit sei nichts Neues, man denke nur an den Sars-Virus oder eine Grippe-Pandemie.

Auch in Zukunft werde es immer wieder gefährliche Infektionskrankheiten geben, prognostiziert Krause. Auch auf Massenanfälle sei man vorbereitet. Käme ein Hochrisikopatient in die Muldentalklinik, wird er isoliert und entsprechend seiner Symptome behandelt, erklärt der Arzt. „Im Rahmen der Diagnostik wird entschieden, ob der Patient in ein Zentrum für Infektionsmedizin kommt. Die nächste Einrichtung dafür wäre das Sankt Georg Krankenhaus in Leipzig, aber auch in Dresden und Chemnitz gibt es solche Zentren.“

Krankenhäuser müssen Verdachtsfälle ans Gesundheitsamt melden

Zusätzlich müssen die Krankenhäuser schon den Verdachtsfall sofort an das zuständige Gesundheitsamt melden. Von dort gibt es „aktuell keinen Grund zur Besorgnis“, antwortet Behördensprecherin Brigitte Laux auf LVZ-Nachfrage. In Sachsen ist bisher kein Fall des Virus bekannt.

Stattdessen hat die Grippe gerade Hochkonjunktur. „Eine Grippeschutzimpfung wird für bisher Ungeimpfte noch empfohlen“, so Petra Janich, kommissarische Leiterin im Gesundheitsamt. Mediziner Uwe Krause empfiehlt zur Vorsorge – auch gegen das Corona-Virus – gründliches Händewaschen und den Verzicht aufs Hände schütteln.

