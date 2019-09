Klöppeltreffen in Böhlen gibt Einblicke in besonderes Hobby

Böhlen

Ägyptische Pyramiden, Getreideähren, architektonische Meisterwerke, sogar Briefmarken – die Welt der Klöppelmotive ist größer und abwechslungsreicher, als so manch einer glaubt. Wer beim Klöppeln an Langeweile und Spitzendeckchen denkt, hat noch nie über den Tellerrand geschaut. Denn das, was diese Art der Handarbeit zu bieten hat, ist zuweilen ungewöhnlich und mindestens breit gefächert.

Was alles möglich ist für die Frauen – und eine Hand voll Männer –, die mit Klöppeln und Garn umzugehen wissen, war erst kürzlich beim dritten Klöppeltreffen in Böhlen zu sehen. Das Motto des Nachmittags „kommen, sehen, staunen, lernen, tauschen, fachsimpeln“ verstand sich im Kulturhaus von selbst. Vor allem gestaunt wurde – selbst von denen, die sich in dem Metier auskennen.

Besonderer Hingucker waren Briefmarken.

Fotos von Klöppelarbeiten zieren Wohnungs- oder Rathauswände

Gezeigt wurden nicht nur Originale, sondern auch Fotos von Klöppelarbeiten, die mittlerweile Wohnungs- oder Rathauswände schmücken. Der ausrichtende Klöppelzirkel vom Kulturverein Böhlen hatte vor allem Gemeinschaftsprojekte vorgestellt, darunter ein Blütenbild, das die langjährige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Barbara Lehmann, zum Abschied bekommen hat, sowie zwölf Kalenderbilder.

„Das jüngste Werk – eine Auftragsarbeit der Stadt Böhlen – war ein Gastgeschenk für die Partnerstadt Vaulx-en-Velin in Frankreich“, erklärte Angelika Heilmann vom Zirkel. Ausgesprochen beliebt bei den Böhlener Klöpplerinnen sei die Gestaltung von Bildern mit Hintergründen aus Aquarell- oder Seidenmalerei sowie Fotos und Wolle. „Da sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt.“

„Flotte Laden“ aus Leipzig beim Klöppeltreffen in Böhlen

Mit von der Partie waren am Wochenende auch der „Flotte Laden“ aus Leipzig sowie zwei Volkshochschulgruppen aus Markkleeberg, deren Mitglieder sich dem Klöppeln verschrieben haben. Das gezeigte Repertoire erstreckte sich von Arbeiten in klassischen Techniken über Bekleidung sowie Accessoires für Bekleidung und Klöppeleien für Wohnräume.

Die ausgefallenste Vorstellung von Klöppeleien war, wie schon vor zwei Jahren, die Briefmarkensammlung von Klaus Vogt. Der war zwar diesmal nicht selbst da, hatte aber im Vorfeld Fotos zahlreicher eigener und gesammelter Arbeiten geschickt. Diese Kunst hat Seltenheitswert, Vogt selbst schätzt, dass es weltweit gerade einmal mehr als 100 Briefmarken mit Klöppelmotiven gibt.

Zu bestaunen sind bei ihm unter anderem Marken aus Ungarn, Schweden, Dänemark, Belgien, Kroatien, Italien, Frankreich und auch ein Satz Erzgebirgischer Klöppelspitzen aus der DDR. Die Motive sind so vielfältig wie das Klöppeln an sich. Die Palette reicht von klassischen Technikarbeiten bis hin zu Motiven wie beispielsweise „Die Spitzenklöpplerin“ von Jan Vermeer van Delft, dessen Ölgemälde sich im Louvre befindet.

Klaus Vogt sammelt seit Jahren geklöppelte Briefmarken. Quelle: Angelika Heilmann

Torchon-Kurs besonders beliebt bei Klöpplern

Extra aus Wolfsburg war eine Besucherin wegen des Torchon-Kurses gekommen, der im Kulturhaus angeboten wurde. „Das ist eine spezielle Technik, bei der symmetrische Figuren entstehen“, erklärte Heilmann. Und auch Klöppelliebhaber aus Nordhausen und aus dem Erzgebirge zog es zum Klöppeltreffen nach Böhlen.

Der Böhlener Zirkel existiert seit 1954, hat zurzeit zwölf Mitglieder und wird von Christine Beyer geleitet. Die Frauen haben sich längst einen Namen weit über Böhlen hinaus gemacht, denn seit 2002 ist ihr Klöppelstand fester Bestandteil der Leipziger Messe „Modell – Hobby – Spiel“. Wer also das Treffen im Kulturhaus verpasst hat, bekommt vom 3. bis 6. Oktober auf dem Messegelände die nächste Gelegenheit, die Möglichkeiten des Klöppelns kennen zu lernen.

Von Julia Tonne