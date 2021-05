Knapp drei Kilometer neue Gleise liegen schon im Bahnhof Neukieritzsch

Neukieritzsch

Es ist noch keine drei Monate her, da wurde auf der Bahnhofsbaustelle in Neukieritzsch der Schnee weggeräumt, der die Bauarbeiten stoppte. „Damit der tauende Schnee den Boden nicht aufweicht und wir zügig weiterarbeiten konnten“, erklärt Holger Dietz von der Deutschen Bahn, der für den Bahnhofsumbau verantwortlich ist. In dieser Woche bietet sich ein völlig anderes Bild.

Ein Lkw mit Wassertank besprüht den trockenen Staub auf der Baustraße, auf der Kipplaster den Aushub aus einer Baugrube abholen. Seitlich des südlichen Teils des Bahnhofes wird ein Regenrückhaltebecken gebaut, daneben entsteht später das neue elektronische Stellwerk.

Der Bauverzug des Winters ist wieder aufgeholt worden, sagt Dietz. Er lobt die schlagkräftige Truppe, die den Bahnhof umbaut. Rund 200 Menschen seien mit dem Projekt beschäftigt, von der Bauleitung über die kaufmännischen Abteilungen bis zu den vielen Arbeitern vor Ort.

Hier werden die künftigen Bahnsteige 1 und 2 gebaut. Quelle: André Neumann

Zugänge zum Tunnnel fasst die Bahn nicht an

Die Akteure in ihren orangefarbene Sicherheits-Arbeitsanzügen schaffen an mehreren Stellen gleichzeitig. Im sogenannten nördlichen Baufeld entstehen gerade die neuen Bahnsteige 1 und 2. Die begrenzen als helle Wände eine planierte Baustraße, auf der später die Gleise aufgebaut werden. Die 155 Meter langen Bahnsteige werden das Gleisbett um 55 Zentimeter überragen. Das ist das Standardmaß von Leipzig bis Crimmitschau, sagt Dietz, das den Reisenden einen ebenerdigen Zugang gewährt.

Für Letzteren wird im umgebauten Bahnhof auch wieder der Fußgängertunnel unter den vier Gleisen sorgen, in Kombination mit drei Personenaufzügen. Unter den künftigen Gleisen 1 und 2 wird der neue Tunnel gerade gebaut. Für den mittleren Aufzug steht der Schacht aus Beton schon, mit dem zweiten wird gerade begonnen. Die äußeren Zugänge zum Tunnel fasst die Bahn auf beiden Seiten aber nicht an. Die gehören der Gemeinde.

Hier wird am neuen Fußgängertunnel gebaut. Quelle: André Neumann

Viel mehr zu sehen ist bereits auf dem längeren südlichen Baufeld. 2800 Meter neue Gleise und drei Weichen liegen auf hellgrauem Schotter. Zuvor war hier auf der westlichen Seite des Bahnhofes fast alles abgebaut und ausgebaggert worden. „Wir haben 11 500 Tonnen Erdstoff entsorgt“, sagt Holger Dietz.

Schotter wird aufbereitet und wieder eingebaut

Danach wurde von unten her komplett neu aufgebaut. Während die Erde meist nicht mehr benutzt werden kann, weil sie die geforderten Festigkeiten nicht bietet und Schadstoffe enthält, wird der Schotter wiederverwendet. Er wird in einer Anlage vor Ort so aufbereitet, dass die Kanten wieder scharf sind, und dann für den Unterbau eingesetzt. Obendrauf kommt frischer, heller Schotter. Der Unterschied ist gut zu erkennen.

Was auch zu sehen ist: 24 neue Oberleitungsmasten wurden aufgestellt, für weitere werden grade die Fundamente gegossen. An anderen Stellen schließen Monteure oben die Fahrdrähte an. Bernd Hanske wiederum arbeitet ganz unten. Er liegt am Ende einer Weiche im Gleisbett und montiert unter der Schiene kleine Teile für die Weichenheizung.

Nächste komplette Sperrung im Sommer

Der Boden ist auch das Betätigungsfeld von Siegfried Funk. Bevor sich ein Bagger in die Erde gräbt, sucht er mit einer Detektor-Sonde nach Metallteilen, insbesondere Blindgängern von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Dokumentationen und Luftaufnahmen legen nahe, dass hier mit Munitionsresten zu rechnen ist, erklärt er. Gefunden wurden bislang allerdings keine Kampfmittel, dafür aber jede Menge Schrott.

Zur Galerie Impressionen von der Großbaustelle im Mai 2020: Auf einer Seite des Neukieritzscher Bahnhofes liegen schon knapp drei Kilometer neue Gleise. Der Bauverzug aufgrund des Winters ist aufgeholt worden, sagt die Bahn.

Längs des gesamten Bahnhofes verläuft eine metallene Absperreinrichtung. Die sagt jedem, der hier zu tun hat: Hier endet das gesicherte Baufeld, auf der anderen Seite ist die befahrene Strecke, wo niemand etwas zu suchen hat. Im Sommer werden die Seiten gewechselt. Vom 12. Juli bis zum 5. September wird der Bahnhof zum zweiten Mal nach dem letzten Herbst komplett gesperrt.

In diesen acht Wochen wird alles so fertiggestellt, dass danach, ab dem 6. September, die neuen Gleise 1 und 2 von den Zügen befahren werden können. Dann beginnt auf der Ostseite der Umbau, der bis in den Herbst 2022 dauern wird. Im September 2020 hatte der Bahnhofsumbau begonnen, der Teil des Ausbaus der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale ist.

Von André Neumann