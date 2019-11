Weil der Hauseigentümer keinen Stolperstein für die 1942 deportierte Jüdin Anna Reichardt vor seinem Gebäude duldet, will auch die Stadt Groitzsch dem geplanten Mahnmal keine Genehmigung erteilen.

Zwei Rosen liegen auf dem Stolperstein zum Gedenken an die verschleppte Elise Kahn in der Welschnonnengasse 24 in Mainz. Quelle: Andreas Arnold/dpa