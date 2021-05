Neukieritzsch/Deutzen

Als in Deutzen vor wenigen Tagen mit einem symbolischen ersten Spatenstich der Bau einer neuen Kindertagesstätte begann, herrschte bei den Beteiligten aus der Politik und von der Kita „Kleine Strolche“ spürbare Freude. Bei den anwesenden Deutzenern war sie ein bisschen verhalten. „Gut, dass hier mal etwas passiert“, waren sich Ortschaftsrätin Silke Hildebrandt und der umtriebige Ortschronist Werner Wehefritz einig. „Aber!“, fügten sie hinzu.

Die beiden sind sich nämlich nicht sicher, warum ihr Ort eigentlich einen Ersatz für den reichlich 50 Jahre alten Kindergarten braucht. „Wir wissen ja nicht, wie es drinnen aussieht“, sagt Hildebrandt.

Zumal der eigentliche Grund für das „Aber“ ein paar Meter vom Bauplatz entfernt steht: die seit fast zwei Jahren verwaiste Grundschule. Die war für sehr viele Deutzener in der Vergangenheit der Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. So etwas wie das Herz des Ortes, das seit der Notauslagerung der Schule nicht mehr schlagen darf. Zudem mussten die Einwohner zuvor in der jüngeren Geschichte schon viele andere Schicksalsschläge wegstecke.

Gemeinderat schreibt über Deutzener Schicksal

Einer, der dieses Gefühl etlicher Deutzener auf den Punkt bringt, ist Gemeinderat Jens Buder (Bürger für Deutzen). In einem kurzen Text fasst er zusammen, warum einige Einwohner sich und ihren Ort als so benachteiligt betrachten, dass sie von außerhalb nicht selten als unzufriedene und undankbare Nörgler angesehen werden.

Jens Buder hat eine kleine Geschichte über das Schicksal der Deutzener geschrieben. Quelle: André Neumann

Buder spricht von einem Dorf, dessen einstiger Kern abgebaggert wurde und das heute fast komplett auf ausgekohltem Boden steht. Dessen Bewohner seit gut 100 Jahren der Bergbau prägt. Erst mit Dreck und schlechter Luft, dann mit Massenarbeitslosigkeit. Buder erinnert an eine Millioneninvestition der Gemeinde nach der Wende, die sich als Fehlkalkulation herausstellte und den Ort dauerhaft in die Verschuldung und die finanzielle Handlungsunfähigkeit führte. Was die Menschen hier zu spüren bekamen.

Nicht einmal Grundstücksverkäufe bringen der öffentlichen Hand etwas ein, weil in den allermeisten Fällen ein Großteil der Einnahmen an einen Ausgleichsfonds für die frühere Enteignung jüdischer Investoren, die die Industrialisierung in Deutzen vorangebracht hatten, abgeführt werden muss.

Hoffen auf das Wort des Ministerpräsidenten

Später, stellt Buder fest, verfielen Häuser, wurden Löcher in Straßen immer größer, zogen Menschen weg. Erst wurde die Mittelschule geschlossen, später das gesamte Schulgebäude. Die Gemeinde Neukieritzsch, wozu Deutzen seit 2014 gehört, versucht alles, „um unsere verlorene Heimat“ wieder attraktiver werden zu lassen, sagt Buder. Doch allein könne die Kommune es nicht schaffen.

Schuld an allem ist in Buders Geschichte ein „Niemand“. Wenigstens für die Schule, um die viele Eltern hart gekämpft hatten, gebe es nun ein Versprechen des Ministerpräsidenten, bei einer Sanierung zu helfen. Michael Kretschmer (CDU) hatte 2019 in einem moderierten Chat auf Anfrage gesagt, der Freistaat wird mit Fördermitteln unterstützen, wenn die Gemeinde bauen will. Hoffentlich wird daraus nicht „wieder ein Versprechen von Niemand“, wünscht Jens Buder.

Spatenstich für die Schule erwartet

Seine Frau Jana, die lange Elternsprecherin der Grundschule Deutzen war und noch immer mit um deren Rückkehr in den Ort kämpft, durfte nach dem symbolischen Bauauftakt für den Kindergarten einen der Spaten mit dem mattgrauen Blatt an sich nehmen. „Bei uns ist der gut aufgehoben“, sagte sie.

Und meinte damit wohl auch den Verein „Gemeinsam für Deutzen“, dessen Vorsitzender ihr Mann ist. Der Verein organisiert das Parkfest und kümmert sich um Verschönerungen im Ort. Außerdem glaubt und hofft Jana Buder ganz fest, dass es auch noch einen weiteren ersten Spatenstich geben wird. Dann aber mit glänzendem Werkzeug.

So beschreibt Jens Buder das Schicksal seines Heimatortes Deutzen Deutzen – Eine Geschichte über Niemand. Oder: Wie ein Ort zugrunde gerichtet wurde Bis zur Wende im Jahr 1990 war unsere Heimat ein Dorf mit knapp 4500 Einwohnern, ein typisches Dorf inmitten von Tagebauen, Brikettfabriken und Kraftwerken im Süden Leipzigs. Eine traurige Besonderheit zeichnet uns aus, wir sind der wohl einzige Ort Europas, der auf ausgekohltem Gebiet steht und dessen ursprünglicher Ortskern 1964/1965 devastiert wurde. Als die Kraftwerke und Brikettfabriken noch aktiv waren, hatten wir regelmäßig schwarzen Schnee, und natürlich war das Tagebaurestloch westlich von Deutzen mit großen schwarzen Flecken überzogen. Nach der Wende wurde kräftig investiert. Ein ganzes Wohngebiet mit Straßen und Fußwegen wurde saniert, um es an die damaligen Mieter zu verkaufen. Ob ein Bürgermeister so einen Kredit aufnehmen durfte? Ich denke mal, „Niemand“ aus der damaligen Landesregierung hätte dem zustimmen müssen. Gebaut wurde trotzdem. Zu Beginn der industriellen Revolution waren es jüdische Mitmenschen, die auch in Deutzen Geld zur Verfügung stellten, um unter anderem ein Kraftwerk in Deutzen zu bauen. Diese Investitionen stellen nun beim Verkauf der Grundstücke und Wohnungen ein riesen Problem dar. Das Amt für offene Vermögensfragen wollte natürlich seine Gläubiger bedienen. Wieder war es „Niemand“, der von solchen Geschichten gewusst hat. Weit vor der Wende war ein großes Arbeiter-Wohnhotel errichtet worden, das Ende der 1990er-Jahre saniert wurde, um es als Asylantenunterkunft zu nutzen. Auch hier gab es „Niemanden“, der seitens der Landesregierung etwas davon wusste. Also blieben die Kosten wieder in Deutzen liegen. So vergingen die Jahre, die Häuser verfielen, die Löcher in den Straßen und Wegen wurden größer, nur die vielen Millionen Euro Schulden blieben. Menschen zogen weg. Die Mittelschule wurde geschlossen, in dem viel zu großen Gebäude blieb die Grundschule, auch dafür war „Niemand“ verantwortlich. Die Mittelschüler wurden in der Mittelschule der Nachbarstadt unterrichtet. Deutzen war mal auf Platz drei – und zahlte die dritthöchste Grundsteuer B in ganz Deutschland!!! Der Tagebau am östlichen Rand fraß sich bis zur Gemeindegrenze. Obwohl sich der Betreiber redlich mühte, bekamen wir bei ungünstigem Wind den Kohlendreck ab. Am 1. Juli 2014 wurden wir von der Nachbarkommune Neukieritzsch eingemeindet. Ein Hoffnungsschimmer! Doch in Zeiten des Atomausstiegs und daraus resultierenden Mindereinnahmen der Gewerbesteuern war und ist es auch von Neukieritzsch nicht zu schaffen, dem Investitionsstau entgegenzutreten. Mittlerweile hat der Ortsteil noch knapp 1600 Einwohner. 2016 drohte der Schule die Schließung, es waren einfach zu wenig Kinder. Mit der Einführung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts wurde ein vernünftiger Ausweg gefunden. Die Lehrer waren einstimmig dafür und haben viel Freizeit für Schulungen geopfert. Aber wegen ausströmenden Naphthalins und der maroden Elektrik war kein Unterrichten mehr möglich. Die Grundschule wurde „notausgelagert“ und befindet sich seit zwei Jahren mit in dem Gebäude der Grundschule Neukieritzsch. Die Eltern haben für den Erhalt unserer Schule gekämpft, sehr hart gekämpft. Wir haben sogar das Wort unseres Ministerpräsidenten, bei einer Sanierung zu helfen. Ich hoffe, dass daraus nicht wieder ein Versprechen von „Niemandem“ wird. Die Gemeinde Neukieritzsch versucht alles, um unsere verlorene Heimat wieder wenigstens ein wenig attraktiver zu machen, doch allein kann sie es gar nicht schaffen. Da gibt es ja das Kohleausstiegsgesetz, so etwas würde helfen, aber die vielen Milliarden gehen nicht dahin, wo es einen Kohleausstieg gibt. Was hat zum Beispiel Leipzig mit dem Kohleausstieg zu tun? Oder Randgebiete, die zig Kilometer weg sind, die eine Kohle nur vom Baumarkt kennen? Wir haben seit über einhundert Jahren mit dem Bergbau zu tun, hatten Dreck und schlechte Luft und später die Massenarbeitslosigkeit. Haben wir und unsere Eltern nicht genug für unser Land gegeben? Wann gibt „Niemand“ mal etwas an uns zurück? Jens Buder (49) ist Abgeordneter der Wählervereinigung Bürger für Deutzen im Gemeinderat von Neukieritzsch.

