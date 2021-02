Borna

Es waren mehr Veranstaltungen geplant. Am Ende konnte das Bornaer Museum im letzten Jahr wenigstens zweimal zum Museumstreff einladen. Eine neue Veranstaltungsreihe mit Kaffee und Kuchen, in der anhand eines speziellen Objekts über bestimmte Thema diskutiert wird. Wenn die (Corona-)Zeiten wieder besser sind, soll der Museumstreff unter dem Leitthema „Kohlespuren“ regelmäßig stattfinden.

Auftakt musste verschoben werden

Der Auftakt, bei dem es anhand eines Schienenpflugs um die vergangenen Bergbauzeiten gehen sollte, musste verschoben werden. Beim zweiten Museumstreff stand ein Wimpel im Mittelpunkt der Betrachtung, so Museumsleiterin Gabriele Kämpfner. Ein „Wimpel für das beste ausländische Kollektiv“, wie er als Auszeichnung in der sozialistischen Produktion nicht unüblich war. Das Thema dahinter waren die vielen Arbeiter aus den sogenannten Bruderländern, die aus Vietnam ebenso wie aus Kuba kamen.

Künftig viermal im Jahr

In künftigen pandemiefreien Zeiten soll der Museumstreff, zu dem das Museum in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum einlädt, viermal im Jahr stattfinden. Er dürfte sich zum Anlaufpunkt für Heimatforscher und Museumsfreunde entwickeln. Auch dann soll immer ein bestimmtes Objekt zum Ausgangspunkt von Betrachtungen werden. Bleibt die Frage, was einen Gegenstand zu einen Objekt macht. Antwort von Museumsleiterin Kämpfner: „Ein Objekt ist ein Gegenstand, der eine Geschichte hat.“

Von Nikos Natsidis