Kohren-Sahlis: Wann entsteht das Regenrückhaltebecken in Terpitz?

Regnet es stark und anhaltend, schwillt der Rattebach an. Was auf den Feldfluren von Obergräfenhain, Rathendorf, Wenigossa, Walditz zusammenströmt, baut sich im Extremfall zu einer Flutwelle auf, die nicht nur diese Dörfer und Kohren-Sahlis trifft, sondern – vereint mit dem Wasser der Wyhra und ihrer anderen Nebenflüsse – auch Frohburg und Borna bedroht. Ein Rückhaltebecken oberhalb von Terpitz könnte diese Gefahr deutlich reduzieren – falls es denn eines Tages gebaut würde. Die Baugenehmigung lässt auf sich warten. Anlieger fürchten angesichts der immensen Hochwasserschäden nicht nur an der Ahr, das Vorhaben im Kohrener Land könnte gestrichen werden wegen Geldmangels.

Mehrfach stand das Haus unter Wasser

Mitte der sechziger Jahre und 1970 stand das Wasser in Balluneits Haus rund 1,50 Meter hoch. Gemessen daran waren die Auswirkungen der Hochwasser 2002 und 2013, die die in Terpitz lebende Familie zu verkraften hatte, beinahe moderat. „Auf 20 Zentimeter stieg es plötzlich an und war nach einer halben Stunde weg“, sagt Frank Balluneit. Nicht weg war der Schlamm. Allerhand Leute bachabwärts traf es in diesen beiden Jahren härter, von den katastrophalen Schäden jetzt in Rheinland-Pfalz ganz zu schweigen. Doch Balluneit weiß sich eines mit vielen anderen, die über Generationen schon nahe am Wasser gebaut haben und die beklommen jedem Gewitterguss entgegen blicken: „Das Terpitzer Rückhaltebecken muss kommen. Wir müssen Druck machen, damit wir nicht vergessen werden.“

Naturschutz ist eine große Hürde

Planfeststellungsverfahren heißt das Zauberwort, das Baurecht in dem sensiblen Landschafts- und Naturraum schaffen soll. So lang wie der Begriff ist das Prozedere. Anhängig bei der Landesdirektion Sachsen, zieht es sich über viele Monate hin. Der Erörterungstermin, bei dem all jene, die Einwände und Forderungen erhoben, zu Wort kamen, liegt mehr als ein Jahr zurück. „Noch immer werden Fragen geklärt, die sich aus dem Termin vom 16. Juli 2020 ergaben“, sagt Dr. Holm Felber, Sprecher der Behörde. Das betreffe vor allem den Verlauf der Baustraße und den Artenschutz. Man habe die Unterlagen mehrmals überarbeiten müssen. Der Planfeststellungsbeschluss, der Baurecht bedeutet – sofern keiner dagegen Rechtsmittel einlegt –, soll Felber zufolge „Anfang nächsten Jahres“ vorliegen.

Oberhalb von Terpitz – im Hintergrund zu sehen – soll ein Erdwall das Wasser des Rattebaches (links) zurückhalten. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Eremiten und Fledermäusen

Dass die Genehmigung in greifbare Nähe rückt, nennt Axel Bobbe „nicht utopisch. Wasserrechtlich ist alles längst durch“, sagt der Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung in Rötha und damit Bauherr des Beckens. Um die Baustelle zu erreichen, lege man über eine mit Geotextil geschützte Wiese eine Baustraße an. Von der ursprünglich favorisierten vorhandenen Allee rücke man ab, um in den Kirschbäumen heimische geschützte Arten wie den Juchtenkäfer, bekannt auch als Eremit, nicht zu gefährden.

Jetzt geht es noch um ein Waldstück nahe der Baustelle, ein Rückzugsort für Fledermäuse. „Laut faunistischer Begutachtung wurden im Gebiet insgesamt 14 Fledermausarten nachgewiesen, die das Areal entweder als Kernlebensraum oder als Jagd- und Nahrungshabitat nutzen oder die es wegen seiner Vernetzungsfunktion auf Transferflügen streifen“, sagt Behördensprecher Holm Felber. Würde der Wald den Status einer Prozessschutzfläche bekommen, wäre die forstwirtschaftliche Nutzung tabu. Axel Bobbe hält das keinesfalls für ausgemacht: „Wir haben erneut Kartierungen vorgenommen, um nachzuweisen, das das nicht notwendig ist.“

Frohburger Bürgermeister drängt auf Investition

„Ich halte es für sehr wichtig, dass eine Regenwasserrückhaltung zum Überschwemmungsschutz für Terpitz, Kohren-Sahlis, Streitwald und Frohburg bald gebaut wird“, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Auch wenn ein solches Becken allein kaum ausreiche, um einen umfassenden Schutz von Fluss-Anrainern sicherzustellen. Die lange Vorbereitungszeit – die Diskussionen darum werden seit zwei Jahrzehnten geführt – kann er nicht nachvollziehen. Das Hochwasser im Westen habe gezeigt, wie groß der Handlungsdruck sei.

Am Geld sollte es kaum scheitern

Auf rund zehn Milliarden Euro werden die Schäden der Sommer-Flut in Westdeutschland geschätzt. Angesichts dieser Summe nehmen sich die 20 Millionen Euro, die der Bund jährlich für den Hochwasserschutz in Sachsen bereitstellt, bescheiden aus. Und auch jene sieben bis acht Millionen, die das Terpitzer Bauwerk kosten soll. Axel Bobbe geht deshalb nicht davon aus, dass hier gekürzt wird. Am Geld sollte der Bau des Terpitzer Beckens deshalb nicht scheitern. Geplant ist ein rund 200 Meter langer und bis zu zehn Meter hoher begrünter Erddamm – keine Mauer aus Beton! –, der das Ratte-Tal östlich von Terpitz sperrt. „Er fügt sich in das Landschaftsbild ein und kann normal bewirtschaftet werden. Wir bringen hier nicht jeden größeren Regen zum Einstau, reagieren nur bei einem fünf- oder zehnjährigen Hochwasser“, sagt Bobbe. Dass die Orte am Unterlauf der Wyhra mehr Schutz brauchen, steht für ihn außer Frage. Die Talsperre Schömbach bei Altmörbitz allein sei nicht in der Lage, im Extremfall die Hochwasserspitze zu kappen. Deshalb arbeite man intensiv daran, in Terpitz endlich Tatsachen schaffen zu können.

