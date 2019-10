Kohrener Künstler zeigt Alte Meister im Bornaer Amtsgericht

Borna/Kohren-Sahlis

Vielleicht hängt im Bornaer Amtsgericht demnächst sogar ein Rembrandt. Oder ein Dürer. Wenn am Montag im Gericht die nächste Ausstellung im Rahmen der Reihe „Kunst und Justiz“ eröffnet wird, dürfte unter den Bildern auch ein Alter Meister sein. Gemalt von Ulrich Ziegler, von dem die Bilder in der neuen Schau stammen.

Künstler Ulrich und Monika Ziegler. Quelle: Nikos Natsidis

Hendrickje Stoffels in Kohren-Sahlis

„Ich kopiere schon immer“, sagt der frühere Lehrer für Kunsterziehung, der Generationen von Böhlener Schülern unterrichtet hat. Und so finden sich in dem Fachwerkhaus in Kohren-Sahlis, das der 76-Jährige mit seiner Frau Monika bewohnt, eben auch eine „Mona Lisa“ oder Hendrickje Stoffels, die langjährige Geliebte von Rembrandt Harmenszoon van Rijndt, wie der niederländische Maler mit vollem Namen heißt.

Allemal so, dass jemand, der nicht von vorneherein weiß, dass Bilder dieser Maler natürlich nur in den großen Museen der Welt zu finden sind, zumindest im ersten Moment stutzig werden müsste. Vorbilder für sein umfangreiches Schaffen hat der Künstler zwar nicht. Dass er aber Rembrandt, Albrecht Dürer oder auch Werner Tübke als diejenigen nennt, an denen er sich orientiert, versteht sich deshalb.

Künstler Ulrich Ziegler mit seiner selbst gefertigten Mona Lisa. Quelle: Nikos Natsidis

Keramik in Kohren

Das Haus von Monika und Ulrich Ziegler ist voll mit selbst geschaffener Kunst. Monika, einst Unterstufen- beziehungsweise Grundschullehrerin, ist Keramikerin. Die Regale sind gut gefüllt, was auch daran liegt, dass Monika Ziegler ebenso wie ihr Mann nicht lassen können von ihrer Passion. Denn mehr als ein Hobby ist die künstlerische Betätigung für das Paar Ziegler allemal. „Wir können ja nicht jeden Tag Verbotene Liebe sehen“, sagt Ulrich Ziegler.

Künstler Ulrich Ziegler vor Bildern in seinem Haus. Quelle: Nikos Natsidis

Darstellungen in Öl und Acrylbilder

Er hat natürlich einen viel weiteren Blick als

nur den auf die Alten Meister. Landschaftsbilder, mehr oder weniger bekannte Gebäude im Kohrener Land, aber auch in der einstigen Bergbaulandschaft finden sich da. Darstellungen in Öl, aber vor allem Acrylbilder. In jedem Fall gegenständlich. Zwei, drei Tage sitzt Ulrich Ziegler an einem Acrylbild.

Keramikerin Monika Ziegler. Quelle: Nikos Natsidis

Ausstellung im Bornaer Amtsgericht

25 seiner Werke werden ab Montag (28. Oktober) im Amtsgericht gezeigt. Dort stellt Ulrich Ziegler bereits zum vierten Mal aus. Zu sehen waren seine Werke auch schon im Kitzscheraner Rathaus und in Penig.

