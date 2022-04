Neukieritzsch/Deutzen

Eigentlich sollte es das in Sachsen nicht mehr geben: Im ländlichen Raum wird eine Grundschule geschlossen. Spitzfindige könnten dagegenhalten: Das Moratorium hat sich der Freistaat auferlegt, im Falle von Deutzen ist es aber die Gemeinde, die die Schule jetzt schließt.

Doch zu den ausschlaggebenden Gründen, die das seit Jahren anhaltende langsame Sterben der Grundschule jetzt überraschend schnell beenden, gehört die Fördermittelpolitik des Freistaates. Für eine neue Grundschule in einem Ort mit nur so wenigen Kindern wie in Deutzen macht Sachsen kein Geld locker. Und Fördermittel für die Sanierung der Grundschule in Neukieritzsch gibt es nur, wenn die Einlieger-Schule, die die Deutzener Einrichtung in den letzten knapp drei Jahren dort war, abgewickelt wird.

Kaum Selbstverwaltung im Bildungsbereich möglich

Das mag seitens des Kultusministeriums nur indirekt formuliert worden sein, reichte aber offenbar als Drohkulisse für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat. Mit der viel beschworenen kommunalen Selbstverwaltung hat das wenig zu tun. Allgemeinbildende Schulen sind in Sachsen zwar Sache der Kommunen. Wirklich steuern können sie ihre Bildungslandschaft aber nicht, weil das Geld dafür in Dresden zur Verfügung gestellt werden muss.

Schule drei Jahre weg aus dem Dorf – Enttäuschung bleibt

Überraschend an der Entscheidung des Gemeinderates ist auch, wie klar sie ausgefallen ist und wie schwach die verbliebene Gegenwehr seitens der Deutzener und der Elternschaft zuletzt war. Das Phänomen war schon seit einiger Zeit zu beobachten. Kurz nach der Sperrung des Schulhauses 2019 kochten die Wellen extrem hoch. Mittlerweile haben drei Jahrgänge Kinder ein Schulhaus im eigenen Ort gar nicht mehr kennengelernt.

Damit scheint die Bindung an die eigene Schule auch als kultureller Mittelpunkt des Ortes mehr und mehr verloren gegangen zu sein. Den Schmerz und die Enttäuschung bei all denen, die trotzdem noch an der Schule hängen, macht das nicht kleiner.

