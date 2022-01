Letzte Entscheidung steht an - Kommt der Marktumbau in Rötha? Zweifel am Projekt vor Stadtrats-Beschluss

Wird der Markt in Rötha nun umgebaut? Eine Tendenz hat die letzte Beratung vor der entscheidenden Abstimmung gezeigt. Die soll auf einer Sondersitzung des Stadtrates fallen.