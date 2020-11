Die Entwicklung des Hainer Sees lief in den vergangenen 15 Jahren planerisch unter der Regie eines Zweckverbandes der Anwohnergemeinden. Der wird jetzt aufgelöst, offiziell mit der Begründung, die meiste Arbeit sei getan.

Kommunen an Witznitzer Seen lösen Zweckverband auf

