Konflikt gelöst: Regiser Rosenhain ist nun größer

Regis-Breitingen

Ein langwieriger Streit um die Schließung des Rosenhains auf dem Regiser Friedhof ist beigelegt. Die Stadt hat die Fläche nun doch erweitert. Eine erste neue Bestattung dieser anonymen Art ist inzwischen durchgeführt worden. Nach noch einigen baulichen Veränderungen steht für diesen Freitag die zweite an.

Rosenhain Stätte für namenloses Gedenken

Der Rosenhain ist ein Bereich des Friedhofs mit Urnengräbern. Statt Grabsteinen und Namenstafeln gibt es nur Rasen – sowie in Regis einen Streifen, auf dem Kränze, Blumen und Gestecke ohne direkte Zuordnung abgelegt werden können. Anonym eben. Diese Ruhestätte war im Juli 1998 eingeweiht worden.

Als Mitte 2015 der Stadtrat wegen hoher Betriebskosten des Friedhofs und damit auch Gebühren debattiert hatte, war es nebenbei um eine Schließung des Rosenhains gegangen, der „ohnehin fast voll ist“. Dagegen hatte es Widerspruch von Abgeordneten gegeben. Der Verweis auf den Rosenhain in Breitingen war nicht akzeptiert worden. Auch Hinterbliebene hatten das abgelehnt.

Kritik und Anfragen wegen Erweiterung nach Schließung

Genau diese Meinung vertraten ein gutes Jahr später die Schwestern Gabriele und Monika Welsch, die aus dem Pleißestädtchen stammen, längst aber im Raum Heidelberg und im Hunsrück wohnen. Ihr Vater wollte und sollte in der Heimaterde neben seiner 2010 gestorbenen Frau, ihrer Mutter, beigesetzt werden – im Regiser Rosenhain. Dass der jedoch bald „gesättigt“ ist, hatte ihnen beim ersten Trauerfall niemand gesagt. Nun aber hatte es geheißen: Der Rosenhain ist zu.

Ihre Enttäuschung über die Entscheidung und Anfragen zur wohl geplanten, aber verworfenen Erweiterung hatten die Schwestern in jährlichen Schreiben ans Rathaus geäußert, die nach ihren Angaben unbeantwortet geblieben waren. Dabei würden viele ihrer Kontakte in der Stadt wie deren verstorbene Partner im Rosenhain beerdigt werden wollen. Und die Kirchgemeinde, der der betroffene obere Teil des Friedhofs gehört, hatte schon lange zuvor der Vergrößerung zugestimmt, sei ihnen aus der Pfarramtskanzel mitgeteilt worden.

Jahrelang schwelender Konflikt doch noch gelöst

Noch Anfang 2019 sprach Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) von einem schwierigen Problem. Dabei hatte die Stadt schon zuvor Geld für mehr Rosenhain-Fläche eingeplant. Als dann im vergangenen Oktober tatsächlich die Schließung des kommunalen Friedhofsteils beschlossen wurde, kündigte Lenk den Zuwachs an. Inzwischen ist die ergänzende Urnengemeinschaftsanlage gleich auf der anderen Seite des Weges am bisherigen Rosenhain, entlang der Mauer, entstanden.

Gleich wieder verstärkte Nachfrage

Aufgrund von Lieferverzögerungen konnten erst in den letzten Tagen die Borde gesetzt werden. Friedhofswärter Heiko Zucher und die Bauhofmitarbeiter Hendrik Fuhrmann und Marko Jobst richten alles her, damit die zweite Beisetzung auf der neuen Fläche im würdigen Rahmen erfolgen kann. Damit ist der Wunsch wohl nicht nur für Monika und Gabriele Welsch in Erfüllung gegangen. Im Rathaus liegen bereits mehrere Anträge für die Bestattung im „neuen“ Regiser Rosenhain vor.

Von Olaf Krenz