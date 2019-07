Rötha

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Donnerstag in Rötha eine sechs Meter hohe und 1,80 Meter breite Konifere in Brand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fing das Gewächs in der alten Poststraße gegen Mitternacht Feuer.

Feuerwehr von Rötha löscht die Flammen

Die Flammen drohten auf ein zwei Meter entferntes Gebäude überzugreifen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte verhindert werden, dass auch das Haus Feuer fing.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden sei jedoch noch unklar, hieß es weiter. Kripobeamte ermitteln wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Telefon 03433/2440 zu melden.

Von LVZ