Rötha

Heckenbrand in der Haeckelstraße: Fünf Koniferen brannten in Rötha am Montagabend an der Ecke zur Siedlung dies Friedens. Die Feuerwehr wurde gegen 22.30 Uhr alarmiert. Die Polizei hat die Höhe des Schadens noch nicht beziffert. Die Brandursache ist noch unklar.

Von es