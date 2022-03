Konkurrent für Amtsinhaber bei Bürgermeisterwahl in Pegau

Pegau

Die Idee ist lange in ihm gereift, genau genommen seit der letzten Bürgermeisterwahl vor sieben Jahren. Nun ist für Mathias Petrifke der richtige Zeitpunkt gekommen, es selbst zu versuchen. „Ich möchte Bürgermeister in Pegau werden und stelle mich am 12. Juni zur Wahl.“ Mit dem Einzelbewerber gibt es nun einen Konkurrenten für Amtsinhaber Frank Rösel (parteilos).

Petrifkes Familie trägt diese Entscheidung mit und stärkt dem 51-Jährigen für die kommenden Wahlkampfwochen den Rücken. „Ohne meine Frau Ellinor und unsere drei Kinder würde es nicht funktionieren“, sagt der Familienvater. „Sie unterstützen mich, wo es nur geht.“

Herz für gesamte Elsterregion

Mathias Petrifkes Herz schlägt nicht nur für seine Heimatstadt Pegau und die dörflichen Gemeinden, sondern für die gesamte Elsterregion. Hier liegen seine Wurzeln. Als Sohn einer Groitzscherin und eines Elstertrebnitzers ist er in Elstertrebnitz aufgewachsen, seit 1992 wohnt er in Pegau.

Er lernte Ende der 1980er-Jahre in der LPG Auligk (heute Agrargenossenschaft Auligk) Landmaschinen- und Traktorenschlosser, arbeitete später als Allrounder in der Tankstelle Pegau, auf dem Schrottplatz, als Baggerfahrer, im Call-Center und als Lkw-Fahrer.

Er weiß, was arbeiten heißt und, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Diesen Leitspruch seines ehemaligen Chefs hat er sich mittlerweile zum Lebensmotto gemacht. „Als Lkw-Fahrer habe ich ganz Europa kennen- und meine Heimat besonders schätzen gelernt“, erzählt Petrifke von seinen rast- und ruhelosen Jahren. „Schon die letzten Kilometer von Profen durch die Aue nach Pegau hatte ich das gute Gefühl, nach Hause zu kommen. Das ist für mich Heimat.“

Die wichtigsten Vorhaben

Seine dringlichste Aufgabe als Bürgermeister sieht der parteilose Kandidat in der regionalen Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen. Streit mit Groitzsch und Elstertrebnitz, etwa über den Rewe-Markt und die Bundesstraße 176 nach Hohenmölsen, seien seiner Meinung nach kontraproduktiv. „Wir sind eine historisch gewachsene Region und müssten alle an einem Strang ziehen.“

Darüber hinaus will der 51-Jährige bei der Modernisierung und Digitalisierung in der Verwaltung ansetzen. „Corona hat uns allen gezeigt, worauf wir in Zukunft Wert legen sollten“, findet Petrifke. Eine städtische Homepage müsse dringend Formulare, Informationen und Dienstleistungen anbieten, „damit man nicht wegen jeder Unterschrift oder jeder Auskunft ins Rathaus gehen muss“.

Dadurch würden in der Verwaltung Ressourcen für andere Dinge frei. „Ich bin ein Computermensch und möchte die digitale Arbeit gerne vorantreiben. Das vereinfacht viele Prozesse.“

Mathias Petrifke, der 51-Jährige will als Einzelbewerber für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 in Pegau kandidieren. Quelle: Kathrin Haase

Keine Angst vor Neuem

Der 51-Jährige ist keiner, der sich in der Komfortzone zurücklehnt. „Ich habe keine Angst vor Neuem“, sagt er. „Das habe ich Zeit meines Lebens schon oft genug bewiesen.“ Von 2016 bis 2019 besuchte der Pegauer eine Abendschule in Leipzig, wo er sich zum Logistikmeister ausbilden ließ.

„Ich war von Anfang an motiviert, das durchzuziehen. Und das habe ich auch getan.“ Aktuell arbeitet Mathias Petrifke als Hauptdisponent für ein italienisches Chemieunternehmen in Tröglitz bei Zeitz. Sein Chef legt ihm für die Bürgermeisterkandidatur keine Steine in den Weg.

Für Unterstützung unterschreiben

Als parteiloser Kandidat benötigt er nun 60 Unterstützungsunterschriften. Diese können Wahlberechtigte bis zum 7. April, 18 Uhr, im Pegauer Rathaus während der Öffnungszeiten leisten. Womit sie sich lediglich für die Zulassung des Bewerbers aussprechen; es geht dabei noch nicht um dessen eigentliche Wahl.

Von Kathrin Haase