Kontrastprogramm zwischen Kirche und Kabarett in Borna

Borna

Kabarettist Peter Vollmer verabschiedete das alte Jahr mit etlichen Lachsalven: Bei seinem Programm mit dem Titel „Er hat die Hosen an, sie sagt ihm, welche“ drehte sich im Bornaer Stadtkulturhaus am Silvesterabend alles um den Mann – auch um den im Großstadtdschungel, der sich dort heutzutage mit einer kompletten Outdoor-Ausrüstung für ganz große Abenteuer bereithält. „Mein Indianer hat mir die perfekte Jacke verkauft, die gibt sogar Sturmwarnungen in fünf verschiedenen Sprachen aus.“

Doch das sei noch nicht alles: „Bei Kontakt mit Salzwasser wird aus der Outdoor-Jacke ein knallrotes Gummiboot, und bei Blähungen wird sie mit dem Handy gekoppelt und gibt gleich ABC-Alarm.“ Die Jacke habe auf den ersten Blick einen deutlich zu schweren Pelzkragen. „Doch das war ein Lawinenhund, der sich auch bequem abknöpfen lässt. Dann wird die Jacke noch mal um einiges billiger.“ Die Ausstattung mit Lawinenhund hat ihren Preis: Die Sprengstoffhunde auf dem Flughafen werden nervös...

Einige Bornaer finden am letzten Tag des Jahres den Weg in die Stadtkirche, um der Flöten- und Orgelmusik zu lauschen. Quelle: Bert Endruszeit

Besinnliche Klänge an der Kreutzbach-Orgel

Wer es am Silvesterabend etwas besinnlicher mochte, war in der Bornaer St. Marienkirche genau richtig. Bei Musik und Texten zum Jahresausklang spielte Bernhard Müller an der „großen“ Kreutzbach-Orgel und auf der kleinen Orgel im Altarraum, Ute Müller steuerte ihren Part auf der Flöte bei. Für Musikfreunde war es der Abschluss eines überaus ereignisreichen musikalischen Jahres, deren Höhepunkt zweifelsohne die Kreutzbach-Orgeltage im August waren.

Übrigens: Wer noch einmal ein Krippenspiel erleben möchte, hat dazu am 19. Januar ab 10 Uhr in der Bornaer Stadtkirche Gelegenheit. An diesem Tag zeigt die Kita „Marienkäfer“ ihr Krippenspiel.

Von Bert Endruszeit