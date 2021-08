Konzert in der Ferne: Neukieritzscher Chor singt bei der BUGA in Erfurt

Neukieritzsch

Für die Chor-Szene war die Corona-Pandemie hart. So viele Monate erklang kein Ton. Doch nun geht es aufwärts: Viele Chöre proben wieder seit mehreren Wochen – und auch Auftritte finden zum Teil schon statt. Der Gemischte Chor Neukieritzsch verbindet sein Konzert sogar mit einer Ausfahrt: Er tritt am Sonnabend um 11 Uhr in Erfurt auf der Parkbühne der Bundesgartenschau (BUGA) auf mit seinem Programm „Liebe ist wie eine Rose“.

Mit dabei sind auch drei Instrumentalisten dabei: Roland Martinssohn (Gitarre), Sylke Kirschen (Dudelsack und Flöte) sowie Valentin Kirschen (Kontrabass ), der mit seinen 13 Jahren der jüngste Teilnehmer ist. „Wir haben im Gepäck ein buntes Programm, welches so vielfältig ist wie die BUGA auch“, sagte Chorleiterin Christine Vetter. Das reicht vom afrikanischen Folksong über deutsche Volkslieder, ABBA-Song, „Wunder geschehen“ von Nena bis hin zu Evergreens wie „Ohne Krimi geht die Mimi“ und „Griechischer Wein“.

Nach dem Konzert ins Museumsdorf

Die Konzertfahrt mit dem Bus nach Thüringen, die von einem Sponsor unterstützt wird, führt die Sänger und Musiker nach ihrem Auftritt ins Museumsdorf Hohenfelden. Das stattliche Pfarrhaus im 750 Jahre alten Ort ist heute das zentrale Museumsgebäude mit wechselnden Sonderausstellungen und der Museumsgaststätte „Einkehr zur alten Pfarre“, die auch die Neukieritzscher mit traditioneller Thüringer Küche in historischem Ambiente bewirten wird.

Sein neues Programm möchte der Gemischte Chor auch in der Heimat seinem Publikum vorstellen, und zwar am 3. Oktober um 15 Uhr Festsaal der Gemeinde. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 034345/23830.

Von cc