Konzerte und Theater: Rötha nimmt Kurs auf große Orgel-Geburtstage

Rötha

Die Stadt Rötha steuert auf zwei wichtige Jubiläen zu: Im nächsten Jahr wird die Silbermannorgel in der Georgenkirche 300 Jahre alt, 2022 folgt ihre jüngere Schwester in St. Marien mit dem gleichen Jubiläum. Der sächsischen Orgelbaumeister Gottfried Silbermann (1683 – 1753) gilt als der berühmteste aus dem mitteldeutschen Raum in der Barockzeit. Die Orgeljubiläen ziehen deswegen internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Elisabeth Höpfner, Kantorin und Organistin in Rötha, bereitet seit Monaten die Jubiläen vor. Und lässt sich dabei auch von der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie nicht aufhalten. „Ich plane einfach weiter, so als wäre nächstes Jahr alles wieder normal“, sagt sie optimistisch.

Anzeige

Silbermann-Experte eröffnet Konzertreihe

Spätestens am 18. April 2021 sollte es so weit sein, dass Menschen wieder Konzerte besuchen dürfen, denn für den Tag hat Elisabeth Höpfner das erste Silberklänge-Konzert des ersten Orgel-Jubiläumsjahres in der Georgenkirche geplant. Spielen soll dann ein ausgemachter Silbermann-Experte: Albrecht Koch, Kantor und Organist am Freiberger Dom, wo die große Silbermannorgel schon 2014 300 Jahre alt wurde.

Koch, der zugleich Präsident der Silbermanngesellschaft in Freiberg ist, war schon in diesem Sommer in Rötha, als hier die Silbermann-Stele begrüßt wurde, die immer an Jubiläumsorten aufgestellt wird.

Auch der Termin für das zweite Konzert steht schon fest: Am 30. Mai wird mit Matthias Eisenberg ebenfalls ein Großer der Orgelmusik in Rötha erwartet. Besondere Bekanntheit erwarb er in den 1980er Jahren als Organist am Gewandhaus in Leipzig. Elisabeth Höpfner sagt über ihn: „Er hat damals auch in Rötha ein Konzertleben auf die Beine gestellt.“

Orgeln werden im Jubiläumsjahr häufig gespielt

Ganz einfach, gibt die Kantorin zu, sei die Konzertplanung für das kommende Jahr nicht. Was indirekt mit der Corona-Situation zu tun habe. Denn auch in der Orgelbranche würden Veranstaltungen, die in diesem Jahr ausfallen mussten, nachgeholt. „Beim Bachwettbewerb im Juli spielen internationale Teilnehmer eine Woche lang auf unseren Orgeln.“

Und auch im Rahmen der internationalen Orgelakademie im August werde es in Rötha ein Konzert mit Jeremy Joseph aus den USA und Meisterkurse geben. „Unsere Orgeln werden im kommenden Jahr also sehr oft bespielt“, freut sich Elisabeth Höpfner, denn dadurch bekämen sie noch mehr internationale Aufmerksamkeit. „Und damit bekommen wir auch mehr Aufmerksamkeit für unsere Jubiläen.“

Wo sich die Corona-Pandemie indes ein wenig bremsend auswirkt, das ist bei der Vorbereitung der Festschrift, die die Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland und das Leipziger Bacharchiv gemeinsam herausgeben werden. Höpfner rechnet damit, dass die frühestens im Juni nächsten Jahres erscheinen werde. Auf Grund der Corona-Situation seien nämlich die Archive, in denen noch zur Geschichte der Röthaer Orgeln geforscht wird, nur zeitweilig offen.

Skript für neues Theaterstück ist fertig

An anderer Stelle in Rötha laufen ebenfalls die Jubiläumsvorbereitungen. Die Laien- und Volkstheatergruppe „Röthaer Stadtraben“ widmet ihr nächstes Stück der Orgel, deren Erbauer und den Röthaern zur damaligen Zeit. „Ich wär so gern ein Musikant – Silbermann und seine Röthaer 1718 - 1721“ heißt die Produktion, die am 19. Juni 2021 auf der Bühne auf der Schlosspark-Wiese gezeigt werden soll.

Volkstheater der „Stadtraben“ in Rötha. Hier eine Aufnahme vom Stück „Georg im Kampf mit dem Drachen“, das im Jahr 2019 aufgeführt wurde. Quelle: Stadtraben

Und auch beim Theater-Verein herrscht die Überzeugung: Corona muss ja mal vorbei sein. Das Skript sei fertig, sagt Gabriele Richter von den Stadtraben, Bühnenwände sind gebaut, und mit den Requisiten werde jetzt begonnen. Die ersten Proben plane man für den Dezember, in der Hoffnung, der Lockdown werde nicht verlängert.

Falls doch, gebe es Plan B, dann werde erst im Januar geprobt und in den Februar-Schulferien, in denen die Darsteller sonst eigentlich immer frei hatten. Über eines ist Gabriele Richer sich sicher: „Die Truppe ist gut motiviert.“

Von André Neumann