Waldarbeit ohne schweres Gerät – dafür aber mit kräftigen Kaltblutpferden. Diese Tradition ist hierzulande eigentlich fast ausgestorben. Nicht so im Bad Lausicker Ortsteil Glasten. Hier kamen am Wochenende viele Fans der alten Arbeitsweise zur Sächsischen Meisterschaft im Holzrücken zusammen.

Kräftemessen der Kaltblüter: Meisterschaft im Holzrücken in Glasten

