Kraftwerk Lippendorf kurzzeitig komplett vom Netz

Neukieritzsch/Lippendorf

Am Dienstag war das Braunkohlekraftwerk Lippendorf vorübergehend komplett außer Betrieb. Aus keinem der beiden Kühltürme stieg noch die übliche dicke Dampfwolke empor, die auch die Verbrennungsabgase enthält. Der Pressesprecher des Kraftwerksbetreibers Leag, Thoralf Schirmer, sprach vom „unglücklichen Aufeinandertreffen“ zweier Ereignisse.

Erneuerbare Energiequellen haben Vorrang

Eine kontinuierlichen, durchgängigen Betrieb beider Blöcke kennt das Kraftwerk schon seit Jahren nicht mehr. Der Grund: Strom aus erneuerbaren Energiequellen hat Vorrang. Wenn genügend Wind- und Sonnenstrom vorhanden ist, werden konventionelle Kraftwerke gedrosselt.

Seit Mitte Juni dieses Jahres hat sich die Situation verschärft. Der Energiekonzern Energie Baden-Württemberg ( EnBW), dem einer der beiden 900-Megawatt-Blöcke gehört, hat den durch den Betreiber, die Leag, abschalten lassen. Die Vermarktung von in Lippendorf produziertem Strom, so die Begründung in Kurzform, sei für EnBW derzeit nicht wirtschaftlich. Dieser Zustand hält bis heute an.

Technische Störung im einzigen betriebenen Block

Am Dienstag sei es nun im Block der Leag, dem Block R, zu einer „technischen Störung“ gekommen, sagte Schirmer der LVZ auf Anfrage. Die sollte noch im Laufe des Tages behoben werden, der Block sollte wieder ans Netz gehen. Denn anders als der süddeutsche Konzern mit Sitz in Karlsruhe vermarkte die Leag weiterhin Strom aus Lippendorf.

Innerhalb der zurückliegenden drei Monate hatte die Leag, deren Hauptsitz sich in Cottbus befindet, zeitweilig sogar beide Blöcke des Lippendorfer Kraftwerkes betrieben beziehungsweise während Reparaturen am eigenen Block den von EnBW laufen lassen. Laut Schirmer seien das aber einmalige Vorgänge in Abstimmung mit EnBW gewesen. Seit kurzem gelte von dort die Ansage: Die Baden Württemberger entscheiden allein, ob und wann sie ihren Block in Betrieb nehmen lassen.

Von André Neumann