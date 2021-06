Krankenhausbetten: Borna beantragt Fördergeld für Partnerstadt Irpin

Borna

Die Stadt Borna sorgt dafür, dass ihre ukrainische Partnerstadt Irpin 80 neue Krankenhausbetten bekommt. Sie reagiert damit auf eine Bitte des Bürgermeisters von Irpin, Alexander Maruschin. Dafür hat der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben. Die AfD war dagegen.

Dietze: Rentner müssen Flaschen sammeln

Es sei nicht in Ordnung, „dass immer wieder Fördermittel für Ausländer“ beantragt werden, sagte AfD-Fraktionschef Andreas Dietze. Für den Ausbau der Radwege in Borna fehle es hingegen an Geld. Zwar helfe er gern, und er sei auch ein sozialer Mensch. Aber: „Unsere Rentner müssen Flaschen sammeln.“ Sein Fraktionskollege Michael Krause sekundierte ihm. Deutschland sei ein gut aufgestelltes Land, doch vor allem deshalb, „weil wir arbeiten, und weil wir unsere Rente einbringen“.

Wübbeke: Wir bekennen uns zum christlichen Abendland

Das stieß bei anderen Fraktionen auf Widerspruch. „Ich nehme Ihnen zwar ab, dass Sie ein sozialer Mensch sind“, erklärte CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke. Als starkes Land sei Deutschland aber auch in der Pflicht. Die Zustimmung zur Beantragung von 50 000 Euro Fördergeld bei der „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“ der Engagement Global gGmbH des Bundesentwicklungshilfeministeriums durch die Stadt Borna „ist für die CDU-Fraktion aber selbstverständlich“.

Und weiter: „Wir bekennen uns zum christlichen Abendland.“ Mit Geldern für den Bau eines Radweges sei das nicht vergleichbar, so Wübbeke. „Ich persönlich wäre auch dafür, die 50 000 Euro bereitzustellen, wenn es sich um Eigenmittel der Stadt Borna handeln würde.“

Urban: AfD hat nicht mal ein Rentenkonzept

Peter Finke (Linken-Fraktion) gab zu Protokoll: „Wir leben den Gedanken der Solidarität.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende Oliver Urban sagte: „Es ist natürlich sehr traurig, wenn Rentner Flaschen sammeln müssen.“ Dieser Missstand werde aber nicht abgestellt, „wenn wir jetzt die 50 000 Euro nicht beantragen“. Was die Situation der Rentner anbelange, so hätten alle Parteien ein Rentenkonzept, „bloß Ihre nicht, Herr Dietze“.

Luedtke: Herzliches Verhältnis zu unseren Partnerstädten

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) betonte, dass der entsprechende Fördertopf ausschließlich für Projekte wie die Finanzierung von Betten in Irpin zur Verfügung stehe. „Wir haben ein herzliches Verhältnis zu unseren Partnerstädten.“

Borna zahlt keinen Cent

Konkret geht es darum, dass die Kapazitäten der Kliniken in der 47 000-Einwohner-Stadt bei Kiew nicht ausreichen. Für die Krankenhausbetten, die in Irpin zur Einrichtung einer weiteren Corona-Station benötigt werden, zahlt Borna keinen Cent dazu. Nach dem Ende der Pandemie sollen die Betten in Irpin für die Behandlung anderer Patienten genutzt werden.

Von Nikos Natsidis